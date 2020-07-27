Con las nuevas Reglas de Comercio Exterior publicadas el viernes, varias empresas maquiladoras y exportadoras se quedarán sin liquidez. El viernes pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Fede...

Con las nuevas Reglas de Comercio Exterior publicadas el viernes, varias empresas maquiladoras y exportadoras se quedarán sin liquidez. El viernes pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Entre los cambios, se encuentran algunos que afectarán a las empresas del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). Específicamente, algunas reglas quitarán las facilidades para que estas empresas recuperen el IVA y el IEPS en sus operaciones. Te decimos algunos de los cambios más importantes. Principalmente, se eliminaron varios beneficios para las empresas que cuentan con registro en el esquema de certificación de empresas.

Se elimina devolución acelerada de IVA

Las empresas del programa IMMEX que cuentan con esquema de certificación de empresas gozan de una devolución e IVA en plazos de 10, 15 o 20 días. Con la modificación, todas las empresas tendrán el tiempo de devolución normal; es decir, de 40 días.

Reducción del tiempo de estadía de importaciones

Ahora, se reduce el tiempo de estadía de importaciones temporales en cruce fronterizo de 36 a 18 meses. En operaciones virtuales, se reduce de 36 a 6 meses para empresas AAA.

Eliminación de la inscripción inmediata al padrón de importadores

Ahora, las empresas no tendrán la posibilidad de inscribirse inmediatamente al padrón de importadores de sectores específicos. Tampoco podrán autocorregirse si tuvieron algún error fiscal. Por último, hay que resaltar que estos cambios entraron en vigor el sábado. Sin embargo, dependen de la vigencia de cada certificación. Es decir, irán aplicando mientras las certificaciones actuales de las compañías pierdan vigencia.

Empresas se quedarán sin liquidez

De acuerdo con algunos especialistas, los cambios afectarán fuertemente a estas empresas. En entrevista con Reforma, Roberto Serralde, de Comercio Exterior y Aduanas de Basham, Ringe y Correa, dijo que la devolución de IVA es el tema más importante.

Normalmente, este tipo de empresas cuenta con saldos a favor en el flujo de efectivo. Con estos cambios, una empresa tendría que esperar, idealmente, 40 días para la devolución de IVA. Esto podría tener problemas serios para el flujo de efectivo de la empresa.

De acuerdo con María Elena Sierra, directora de Operaciones de Grupo Prodensa, en entrevista con el mismo medio, la medida afectará a más de 3 mil empresas certificadas. Estas compañías son responsables de casi el 80% del comercio exterior de México. Con información de Reforma. https://www.reforma.com/bate-mexico-record-en-compra-de-granos/gr/ar1996116?md5=24935404f5ae67e23ba45d3274ff78bf&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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