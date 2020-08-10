Gracias al programa para aumentar la eficiencia recaudatoria, el SAT recaudó 269 mil millones de pesos durante el primer semestre del año. De acuerdo con datos del Informe Tributario y de Gestión, ...

Gracias al programa para aumentar la eficiencia recaudatoria, el SAT recaudó 269 mil millones de pesos durante el primer semestre del año. De acuerdo con datos del Informe Tributario y de Gestión, en el primer semestre de 2020 el Servicio de Administración Tirbutaria (SAT) recaudó 269 mil millones de pesos sin necesidad de judicialización. Esta recaudación se debe a un programa de trabajo enfocado en promover la eficiencia recaudatoria; de lo anterior, resaltan las acciones que, de manera inmediata al periodo de cumplimiento, permiten identificar oportunamente omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones. El programa para aumentar la eficiencia recaudatoria tiene dos vertientes:

La vigilancia del cumplimiento de obligaciones tiene por objeto que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna; permite identificar omisiones e invitar a los contribuyentes para su regularización.

El programa de caídas recaudatorias está enfocado en identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias y promover su corrección.

De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, los 269 mil millones de pesos equivalen al 2.4% del PIB semestral.

Grandes contribuyentes, el área de mayor provecho para el SAT

Este programa para aumentar la recaudación se implementó en diferentes áreas, como grandes contribuyentes, fiscalización, comercio exterior, recuperación de cartera y acciones de vigilancia. De todas estas áreas, la de mejor desempeño fue la de grandes contribuyentes con una recaudación de 120 mil millones de pesos en el periodo. De este monto, 64 mil millones de pesos fueron efectivo. Esta cifra récord representa varios logros para el SAT; por ejemplo:

Un aumento de 208% frente a lo recaudado en el mismo periodo de 2019, cuando se recaudaron 20 mil millones de pesos.

También es un aumento de casi cinco veces frente al mismo periodo de 2018, cuando el fisco recaudó 13 mil millones de pesos.

Lo 56 mil millones de pesos restantes son de recaudación virtual; es decir, la cantidad que el contribuyente no podrá utilizar para futuros pagos de impuestos, solicitar devoluciones, realizar compensaciones o aplicar pérdidas fiscales, lo que generará un incremento en la recaudación.

Al final del primer semestre, el fisco recaudó en total un billón 749 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 57 mil millones de pesos frente al primer semestre de 2019. De acuerdo con Raquel Buenrostro, estos buenos resultados se deben al programa para aumentar la eficiencia recaudatoria.

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