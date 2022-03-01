A través de un cambio en el decreto presidencial, se eliminaron a los agentes del proceso de regularización de autos usados procedentes de Estados Unidos. El 19 de enero, el gobierno federal publicó un decreto para regularizar 2.2 millones de autos "chocolate", como se conoce a los vehículos usados que ingresan de manera ilegal en el país. El decreto emitido por presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se fomenta la regularización de vehículos extranjeros de segunda mano en 10 entidades del país, fue modificado para eliminara los intermediarios para realizar el trámite. El gobierno federal quitó la participación de agentes aduanales y otros intermediarios en el proceso de regulación de estos vehículos. Josefina Palacios Rojas, agente aduanal de México, informó el pasado fin de semana, que las autoridades federales notificaron a la Asociación de Agentes Aduanales sobre las modificaciones y trámites para su regularización.

Sin intermediarios

De acuerdo con Reforma, el anterior decreto consideraba que el proceso de regularización estaría a cargo de la Agencia Aduanal Mexicana y la figura del agente aduanal, quien se encargaría de verificar físicamente la existencia del auto e integrar el expediente conforme al decreto y reglas para iniciar el procedimiento de importación. Ante esto, Palacios Rojas dijo en conferencia de prensa que sostendrán una junta en la Agencia, con el objetivo de revisar los nuevos requisitos que el gobierno de México solicite para regularizar los autos.

Principales cambios

El Diario Oficial de la Federación publicó este domingo la modificación que establece que los propietarios de vehículos podrán realizar los trámites de manera directa ante las autoridades fiscales. De esta manera, el decreto excluye a las agencias, agentes aduanales y cualquier otro intermediario para la importación de autos chocolate. Los cambios al decreto incluyen la ampliación a los estados de Sinaloa y Zacatecas para que sus habitantes también puedan regularizar sus automóviles. Asimismo, otorga un estímulo fiscal para no pagar otras contribuciones, y el precio de importación se mantiene en 2 mil 500 pesos que se destinarán, a través de la Secretaría de Hacienda, a obras municipales de pavimentación. De acuerdo con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), con un aviso electrónico, el REPUVE notificará a Aduana y ella dará por concluido el trámite de regularización para que los gobiernos estatales expidan las placas al vehículo. Además, sostuvo que, con las modificaciones, ya no participa la agencia y la figura del agente, por lo que sólo será el Registro Público Vehicular (REPUVE) quien reciba la solicitud de regularización mediante un escrito libre del poseedor del vehículo, quien manifestará que no es robado y está en condiciones seguras de circulación. "Esto nos parece muy grave porque elimina cualquier posibilidad real de un control efectivo para verificar antecedentes de los vehículos que se pretenden regularizar en nuestro país", dijo en entrevista con Reforma.