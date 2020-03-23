El coronavirus podrá complicar la presentación de declaración anual para personas físicas y morales. En los últimos días, varios contribuyentes han pedido al Servicio de Administración Tributaria (...

El coronavirus podrá complicar la presentación de declaración anual para personas físicas y morales. En los últimos días, varios contribuyentes han pedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que otorgue una prórroga para presentar la declaración anual 2019. De acuerdo con *El Financiero,*personas físicas, morales y representantes de las principales cámaras empresariales enviaron cartas al SAT con este fin. A través de redes sociales, el SAT contestó lo siguiente:

Te informamos que por el momento no se tiene contemplada ninguna prórroga para la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019 para personas físicas y morales, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal.

Por otro lado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) volvió a pedir al SAT una prórroga para la declaración anual de personas morales. Esto es parte de un plan de emergencia económica para hacer frente a la recesión causada pro la enfermedad. El IMCP presentó el plan al SAT, pero únicamente en la declaración de personas morales. La idea es que si se aprueba, se podrá utilizar en personas físicas, que deben presentar su declaración en abril.

El coronavirus complicará todo

Hasta el momento, el SAT ha mantenido la misma decisión. Lo peor es que, de acuerdo con algunos fiscalistas, el cierre de oficinas solamente dificultará la presentación de declaración anual. Mientras nada cambie, las personas morales tienen hasta el 31 de marzo, y las físicas, hasta el 30 de abril. De no hacerlo, se enfrentan a multas y recargos. Para hacerlo, deben enfrentarse a varios obstáculos. En primer lugar, varias empresas han tenido que disminuir su personal debido a la propagación del coronavirus. De acuerdo con Ariana Martínez Molina, integrante de la Comisión Fiscal 2 del CCPM, el trabajo remoto no es ideal para revisar la declaración anual de una empresa grande. Para las personas físicas, el principal problema es el cierre de oficinas. Además, los especialistas prevén una saturación cuando abran de nuevo para reactivar sus firmas electrónicas o contraseñas. El último gran problema es el bajo flujo de efectivo. Con menos recursos, las empresas deben enfrentarse al pago de impuestos. Por eso, algunos representantes empresariales han solicitado al gobierno estímulos fiscales. En otros países, las prórrogas parecen ser una medida más aceptada. Por ejemplo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que a petición del presidente Donald Trump se prorrogará el plazo para la presentación de la declaración de impuestos. La fecha pasará del 15 de abril al 15 de julio. La prórroga forma parte de las medidas que tomará el gobierno norteamericano ante los temores que hay por el gran impacto económico que se prevé tendrá la actual crisis sanitaria causada por el coronavirus Covid-19. Con información de Reforma.

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