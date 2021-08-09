Aunque se dieron aumentos en varios rubros, la recaudación total por IEPS sufrió una caída de 2.1% en los primeros seis meses del año. En el primer semestre del año, el Servicio de Administración T...

Aunque se dieron aumentos en varios rubros, la recaudación total por IEPS sufrió una caída de 2.1% en los primeros seis meses del año. En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 221 mil millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto representa una caída de 2.1% frente al mismo periodo de 2020. El IEPS por concepto de juegos y sorteos fue de 1,371 millones de pesos. Esto representa un aumento de 44.5% frente al mismo periodo de 2020, el mayor crecimiento registrado en ese rubro. Como señala El Economista, estos fueron los aumentos en los distintos conceptos del IEPS en el periodo:

7.1% en bebidas alcohólicas,

19.2% en cervezas,

5.4% en telecomunicaciones,

5% en bebidas azucaradas,

28.6% en alimentos no básicos con alta densidad calórica y

15.9% en combustibles fósiles.

Por otro lado, estos conceptos tuvieron caídas:

13.9% en plaguicidas,

42.2% en bebidas energizantes,

4.9% en tabacos labrados y

8% en gasolinas y diésel.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-de-IEPS-a-traves-de-juegos-y-sorteos-aumento-44.5-en-I-Sem-20210808-0038.html

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