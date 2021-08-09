Aunque se dieron aumentos en varios rubros, la recaudación total por IEPS sufrió una caída de 2.1% en los primeros seis meses del año. En el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 221 mil millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto representa una caída de 2.1% frente al mismo periodo de 2020. El IEPS por concepto de juegos y sorteos fue de 1,371 millones de pesos. Esto representa un aumento de 44.5% frente al mismo periodo de 2020, el mayor crecimiento registrado en ese rubro. Como señala El Economista, estos fueron los aumentos en los distintos conceptos del IEPS en el periodo:
- 7.1% en bebidas alcohólicas,
- 19.2% en cervezas,
- 5.4% en telecomunicaciones,
- 5% en bebidas azucaradas,
- 28.6% en alimentos no básicos con alta densidad calórica y
- 15.9% en combustibles fósiles.
Por otro lado, estos conceptos tuvieron caídas:
- 13.9% en plaguicidas,
- 42.2% en bebidas energizantes,
- 4.9% en tabacos labrados y
- 8% en gasolinas y diésel.
Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-de-IEPS-a-traves-de-juegos-y-sorteos-aumento-44.5-en-I-Sem-20210808-0038.html
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