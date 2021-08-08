Las empresas no han cumplido con lo establecido en la NOM-035 de la Secretaría del Trabajo. En 2019 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana codificada como NOM-035-STPS-2018. Mejor conocida como l...

Las empresas no han cumplido con lo establecido en la NOM-035 de la Secretaría del Trabajo. En 2019 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana codificada como NOM-035-STPS-2018. Mejor conocida como la NOM antiestrés. Los objetivos de la NOM 035 son dos:

Identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Estos riesgos son cualquier situación laboral que puedan provocar trastornos de ansiedad, problemas para conciliar el sueño, estrés grave y dificultades para adaptarse.

Garantizar un entorno organizacional favorable. Es decir, los patrones deben promover un ambiente de trabajo armonizado, con cargas laborales razonables, con buena comunicación y donde se reconozca el desempeño.

La NOM 35 consta de dos partes: la primera comenzó a ejecutarse el 23 de octubre de 2019, por lo que los centros de trabajo deben cumplir con la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. La segunda parte debía iniciar en octubre del 2020 con la identificación y análisis de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros de las mismas.

Empresas no cumplen con la NOM

En entrevista con Reforma, José Mársico, director general de Body Systems, dijo que el 80% de las empresas no cumplen con lo establecido en la NOM-035. Hay que recordar que la NOM aplica para cualquier empresa sin importar el número de empleados. La segunda parte de la NOM se retrasó por la pandemia, así que las inspecciones laborales ya se están llevando a cabo. Por eso, es importante que las empresas empiecen a mejorar las condiciones de trabajo. Un punto importante es que las empresas con más de 15 empleados deben contar con el programa de Bienestar Laboral. Se trata de una serie de cuestionarios a todos los trabajadores para detectar riesgos psicosociales. Las empresas que no cumplan se enfrentan a multas que pueden superar los cuatro millones de pesos.

NOM no aplica para el home office

Uno de los problemas de la NOM es que no está diseñada para el teletrabajo*.*Es decir, los elementos de evaluación que conforman esta norma de seguridad y salud laboral son deficientes para prevenir daños emocionales en los trabajadores que laboran bajo el esquema de home-office. Así lo reconoció Omar Estefan Fuentes, director de previsión social de la STPS. Desde el año pasado, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, ha hablado sobre la posibilidad de elaborar una nueva norma que sí abarque los factores de riesgo psicosocial durante las jornadas de home-office. Hasta el momento no se han hecho modificaciones a la NOM-035 ni se han creado otras para esta modalidad de trabajo. Con información de Reforma y Reporte Índigo https://www.reforma.com/advierten-sobre-inspecciones-laborales/gr/ htps://www.reporteindigo.com/indigonomics/nom-035-norma-antiestres-sin-actualizaciones-trabajo-remoto/

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