El SAT detectó varios casos de discrepancia fiscal en empresas de Quintana Roo. En los últimos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo ha detectado varios casos de "discrepancia fiscal" en empresas. De acuerdo con Jorge Soberanis Tax, presidente de la Asociación de Proveedores de Quintana Roo (APQ), por lo menos a cinco de sus asociados les han cancelado sus sellos digitales. También se han reportado embargos en cuentas bancarias de empresas. En los cinco casos, las empresas sí pudieron aclarar si situación ante el SAT, pero sufrieron consecuencias en sus negocios. La situación es tan grave que muchas compañías de la zona están buscando capacitaciones contables para su personal. Al no contar con sellos digitales, las compañías no pueden facturar. Esto implica no tener ingresos ni poder hacer pagos. Esta situación ya fue analizada por Diana Bernal, expresidenta de la Prodecon, esta semana. Según ella, en primer lugar, se está usando la cancelación como castigo. Idealmente, debería usarse para que el contribuyente acuda a aclarar su situación. Además, en la mayoría de los casos, los tribunales no conceden suspensión de amparo. Entonces, el caso sigue en tribunales mientras el sello está cancelado. Esto podría llevar a la quiebra a varios negocios. A la larga, esto traerá menos recaudación. Si tomamos en cuenta el entorno económico del país y que, por ejemplo, el Banco Mundial redujo a menos de 1% la expectativa de crecimiento, esta no es la mejor decisión.

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