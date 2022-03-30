Aunque los contribuyentes sólo reciban ingresos por sueldos y salarios pueden estar obligados a presentar la declaración anual de ISR Las personas que cambiaron de empleo durante 2021 o fueron contratadas directamente por la empresa debido a la regulación del outsourcing, deben presentar su declaración anual de impuestos. La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) indica que un trabajador debe realizar su declaración anual por diversos supuestos como:

recibieron ingresos por salarios de dos o más empleadores

si además de salarios obtuvieron ingresos de otra actividad

si además de obtener ingresos por salarios, obtienen ingresos por intereses nominales superiores a 20 mil pesos

tuvieron ingresos superiores a los 400 mil pesos al año (excepto para aquellos que en el ejercicio obtuvieron ingresos exclusivamente por salarios, incluso superiores a $400,000, de un solo patrón)

dejaron de laborar para una empresa antes del 31 de diciembre, como sucedió con algunos empleados que sufrieron cambios por la regulación del outsourcing.

De acuerdo con Reforma, si el trabajador sólo recibe ingresos por sueldos y salarios, puede presentar su declaración él mismo, pero deberá tener su firma electrónica o su RFC y contraseña, para poder entrar a la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En entrevista con dicho medio, Sergio Flores Robles, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco (CCPG), explicó que las personas que cambiaron de empleo o fueron contratados directamente por la empresa, tendrán esta obligación, pues varios de los trabajadores fueron sujetos a esta modificación. La declaración anual 2021 es una obligación para todas las personas físicas y morales y se debe presentar a más tardar el 31 de marzo para las personas morales y el 30 de abril (si no hay prórroga) para las personas físicas. Además, como reportamos, el fisco puso a su disposición algunas herramientas para prepararse y presentar la declaración en tiempo y forma. Se trata de el visor de nómina, el simulador de declaración anual y el minisitio de declaración anual.