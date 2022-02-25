Se estima que el promedio del reparto de utilidades por trabajador aumente de 7 mil 301 pesos a 18 mil 557 pesos, es decir, un incremento de 2.6 veces Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que aumentará 180% el reparto de utilidades este año gracias a que 3 millones de trabajadores dejaron de laborar por outsourcing y pasaron a la formalidad. Además, la funcionaria dijo que los 3 millones los trabajadores han sido registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a raíz de la reforma que entró en vigor en septiembre de 2021. “La conclusión en los diferentes sectores es que, como establecimos y lo vemos en costos, actualmente se están repartiendo 56 mil 120 millones de pesos de utilidades y se espera un incremento de 100 mil millones de pesos para este año en el ejercicio de este derecho (por la prohibición del outsourcing), dijo la encargada de la agenda laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la expectativa es que el promedio del reparto por trabajador aumente de 7 mil 301 pesos a 18 mil 557 pesos, es decir, un incremento de 2.6 veces. “Al regularizar las plantillas de los trabajadores y al reconocer las relaciones laborales, tendrá un impacto en el reparto de utilidades”, expuso en el Foro Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Fecha límite para repartir PTU

Según datos de Forbes, a más tardar el 30 de mayo, en el caso de los trabajadores que laboran para empresas, los trabajadores reciben el reparto de utilidades. Mientras que las personas que trabajan para una persona física deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio. La secretaria del Trabajo estimó que a partir de la reforma se incrementaría 100 mil millones de pesos el reparto de utilidades, sin embargo, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, admitió que este cálculo se hizo previo a la pandemia y es incierto si se llegue a esta cifra debido a las condiciones económicas. De acuerdo con El Financiero, en México, la participación de los trabajadores en las empresas pasará de 22 días a 57 días. Adicionalmente, el pago de utilidades, al ser un derecho constitucional de los trabajadores, debe estar conforme al porcentaje determinado por la Comisión Nacional Tripartita conforme a las reglas de la reforma. De esta manera, se determinó que el porcentaje de participación deberá mantenerse en 10 por ciento aplicable sobre la Renta Variable.