Durante diciembre, en México es común que las empresas compren regalos para sus clientes y empleados. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, no son deducibles, con excepció...

Durante diciembre, en México es común que las empresas compren regalos para sus clientes y empleados. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, no son deducibles, con excepción de aquéllos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Lo anterior lo establece el artículo 28, fracción III, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR). En este contexto, la especialista Mabel Salazar del blog Soy Conta explicó el tratamiento fiscal de los regalos, para evitar incurrir en alguna falta del procedimiento tributario. Salazar indica que los obsequios pueden ser considerados gastos deducibles de impuestos si están directamente relacionados con la actividad comercial, y si su valor no excede ciertos límites establecidos por la ley fiscal. Por ejemplo, se explica que si el contribuyente se dedica a la educación, se puede considerar regalar agendas o algún artículo relacionado con la actividad. Tomando en cuenta la actividad y delimitando quiénes son los clientes, el siguiente punto para el tratamiento fiscal de los obsequios es demostrar su deducibilidad, porque debe ser un gasto indispensable. Pero los contribuyentes no pueden excederse, dado que existen límites en el valor de los obsequios deducibles. Si los regalos exceden el monto, no podrán ser aceptados como gastos deducibles o pueden tener implicaciones fiscales adicionales. Por lo mismo, Soy Conta señala que es importante mantener un registro detallado de los obsequios, para demostrar la relación comercial y justificar la deducibilidad, incluyendo lo siguiente:

Destinatario

Valor

Fecha

Relación con la actividad comercial.

Además, considera que hay que tener el expediente o documentación que demuestre la materialidad:

CFDI de la compra, conservando cotizaciones o presupuestos

La recepción de los obsequios, que puede ser con firma de recibido de cada cliente.

De esta forma, en caso de una revisión, la autoridad verá un grupo homogéneo y el cumplimiento de los requisitos para el tratamiento fiscal adecuado, como lo es la deducibilidad.