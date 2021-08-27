Aunque el SAT ya no puede condonar impuestos, sí puede reducir o eliminar totalmente las multas. En el primer semestre del año, el Servicio de administración Tributaria (SAT) "condonó" 293 millones...

Aunque el SAT ya no puede condonar impuestos, sí puede reducir o eliminar totalmente las multas. En el primer semestre del año, el Servicio de administración Tributaria (SAT) "condonó" 293 millones de pesos a 862 contribuyentes. Hay que recordar que en mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto donde se eliminaban las condonaciones a grandes contribuyentes. En ese momento, la razón que se dio fue que en los tres sexenios anteriores las condonaciones habían acumulado más de 400 mil millones de pesos. En realidad el SAT no ha condonado impuestos. A inicios de este año, el fisco dio a conocer en un comunicado que el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF) prevé que el SAT cuenta con la atribución para disminuir total o parcialmente multas por infracciones a las disposiciones fiscales y aduaneras; es decir, dicho artículo se limita a la posibilidad de disminuir sanciones económicas adicionales al impuesto omitido que la originó. Esto significa que el SAT sí puede reducir las multas en un 100%, pero no puede condonar total ni parcialmente los impuestos.

¿Quiénes recibieron las cancelaciones?

Como señala Proceso, estos son algunos de los contribuyentes que recibieron las cancelaciones:

SOFOM Inbursa con un monto cancelado de 56 millones de pesos.

Tesoro México Supply & Marketing con 44 millones de pesos.

Promotora de Construcción Saltillo con 34 millones de pesos.

Seguros Inbursa con 11 millones de pesos.

Servicios de Salud del Estado de Colima con nueve millones de pesos.

Vitro con 400 mil pesos.

Gerardo Fernández Mena, director general de la financiera Crédito Maestro, y uno de los mencionados en la investigación internacional “Bahamas Leaks” con 109 mil pesos.

José Guillermo Dowell Delgado, ex presidente del PRI en Chihuahua cesado como notario por varias irregularidades, por 85 mil pesos.

Con información de Proceso https://www.proceso.com.mx/economia/2021/8/26/el-sat-de-raquel-buenrostro-condono-impuestos-por-293-millones-de-pesos-270654.html

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