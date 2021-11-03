A través de Fila Virtual, los contribuyentes podrán agendar una cita automáticamente cuando exista disponibilidad. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el programa Fil...

A través de Fila Virtual, los contribuyentes podrán agendar una cita automáticamente cuando exista disponibilidad. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el programa Fila Virtual, una forma de agendar citas automáticamente en CitaSAT. https://twitter.com/SATMX/status/1455263427547570180 En septiembre el SAT puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo CitaSAT. Básicamente, se trata de una herramienta para reservar, consultar y cancelar una cita en cualquier módulo de manera segura, eficaz e inmediata sin la necesidad de recurrir a intermediarios o terceros.

¿Cómo funciona Fila Virtual del SAT?

Ahora, Fila Virtual ayudará a los contribuyentes a recibir una cita automáticamente, en el momento que exista disponibilidad. De acuerdo con un comunicado, los contribuyentes solamente deberán cumplir estos pasos:

Ingresar a CitaSAT.

Seleccionar la opción Registrar Cita.

Seleccionar la opción de trámite correspondiente.

Ingresar los datos personales que se solicitan.

Aceptar términos y condiciones, así como el aviso de privacidad.

Ingresar el captcha.

Seleccionar un servicio y una localidad.

En caso de que no haya citas disponibles, el contribuyente será enviado automáticamente a la Fila Virtual.

Una vez en esa ventana, el contribuyente debe confirmar el token que se enviará a su correo.

El contribuyente recibirá una confirmación al correo con su turno.

Cuando haya una cita disponible, el contribuyente recibirá la cita al correo.

El contribuyente deberá aceptar o rechazar la cita dentro de las 24 horas siguientes en la opción Gestionar cita en CitaSAT.

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