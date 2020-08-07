Una investigación de Expansión ha revelado cómo los vendedores en marketplaces obtienen beneficios a su favor ante los impuestos digitales Según una investigación de Expansión, los vendedores de ecommerce han cambiado su régimen fiscal para esquivar las nuevas regulaciones, tales como el pago de impuestos digitales. Adrián Huitrón, explicó mediante su testimonio como vendedor que “las ventas como persona física bajaron mucho, simplemente dejé de vender en lo que saco esa modalidad de RFC en el SAT, que llevo casi dos meses intentando y nada, imposible hablar con ellos o sacar citas”. Según Expansión, ante el nuevo impuesto, Huitrón pasó de generar unas 300 ventas al mes a tener sólo cinco; sin embargo comparte que la situación que vive es agridulce, pues en el régimen de persona moral ha tenido mejoras en las ventas que no registraba como persona física. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/te-urge-una-cita-en-el-sat-sigue-estos-consejos-para-conseguirla/ El vendedor puntualizó que, “como persona moral no ha afectado el nuevo impuesto, de hecho me ha favorecido para ganar ventas (…). Adicionalmente, Amazon le cobra el impuesto al consumidor y no al vendedor, contrario a Mercado Libre que se lo impacta al vendedor y como Amazon hace un único cobro, de 600 pesos mensuales y comisiones mucho más bajas, es más rentable ahora”. Mercado Libre, en cambio, cobra una comisión del 23%. Adrían cuenta que decidió pasar al régimen de persona moral, con el fin de mantener vigentes sus canales de venta con Mercado Libre, Amazon, y Facebook. Con este cambio, su negocio tuvo aumento considerable en sus ventas mensuales, pasando de mil transacciones, a tener un promedio de mil 300 ventas a fin de mes ante el marco de la actual emergencia sanitaria. Sin embargo, comentó que como persona física, mantenía canales de venta en Mercado Libre, Amazon, Facebook, Instagram y Shopify, pero ahora que su negocio está bajo el régimen fiscal como persona moral sólo mantiene ventas en Mercado Libre, Amazon y Facebook. Actualmente los vendedores han empezado a usar otro tipo de plataformas para vender en línea, tales como Facebook Marketplace o Instagram. Por otra parte, muchos otros han optado en cambiar su régimen fiscal y diversificar sus canales de venta, según reportó Expansión. Por otra parte, Jair Vázquez, vendedor de La Filtrería, refirió: “Mis ventas las genero por internet y de manera presencial con visitas a mis potenciales clientes y aunque uso Facebook para establecer un contacto, no concreto ventas por este medio”. Al igual que el caso mencionado con antelación, ambos vendedores no han podido tener un impacto favorable en sus ventas por Mercado Libre. Vázquez explicó que “realmente fue menor el impacto al que esperaba debido a que se desplazó a mucha competencia informal dentro de la plataforma, ya que si estás dado de alta con tu RFC en este tipo de plataformas las retenciones son del orden de 9%, pero en caso contrario rondaba el 30%, nosotros tuvimos que registrar nuestro RFC y una constancia de situación fiscal para ajustar los costos, que nos mantiene competitivos en nuestro mercado”. Arturo González de Araujo, abogado fiscalista de González de Araujo Consultores, en entrevista para Expansión, refirió que, “si yo tengo un establecimiento en México yo hago mis impuestos normales, porque finalmente el canal en línea es uno más de distribución, pero en caso de que tenga operaciones en otro régimen tendría este marketplace que hacer la retención extra”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/morena-propone-multar-a-quien-no-use-cubrebocas-sheinbaum-se-opone/

Facebook, el refugio de los negocios digitales

Según Expansión, Carlos Herbert, un vendedor que comercializa tenis y ropa deportiva a través de Facebook, debido a que su demanda es más local, dijo que, “antes vendía por Mercado Libre, sobre todo para envíos a otros estados, pero con los impuestos decidí no hacerlo más y ahora concreto las ventas en Facebook”. De acuerdo con una declaración de un informe de la OCDE y Facebook, alrededor de 160 millones de pequeñas empresas mexicanas usan Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp para operar su negocio, sobre todo si sus clientes son locales. La investigación destacó que, si bien el canal de ventas mediante redes sociales no tiene las ventajas de plataformas como Mercado Libre o Amazon, los comerciantes están lidiando con el cambio de régimen de SAT, con el fin de mantener sus operaciones dentro de este tipo de plataformas. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/la-reforma-a-la-subcontratacion-esta-pendiente-no-congelada-luisa-maria-alcalde/ Con información de Expansión. https://expansion.mx/tecnologia/2020/08/07/asi-libran-el-impuesto-digital-los-vendedores-de-mercado-libre

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