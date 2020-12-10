Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, dijo que se podrían retirar empresas e inversiones si se elimina la subcontratación. La semana pasada, el representante del Partido Demócrata en México, Gricha Raether, dijo que el gobierno estadounidense intervendría si no se respetaran los derechos de las empresas de su país tras la reforma al outsourcing. Reconoció que aunque el gobierno estadunidense no se involucra en medidas de carácter local, puede ser un riesgo si se prohíbe la subcontratación. Según Raether “en el momento que se transgredan esos derechos de las empresas y que de alguna forma les afecten directamente, violentando ese tratado de libre comercio y los intereses privados en ambos países, ahí sí, sin duda, podría generar algún tipo de intervención. Es una situación muy preocupante y de eso no hay ninguna duda”. En entrevista para Imagen Radio, Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México, señaló que eliminar la subcontratación podría generar pérdida de empleo. Además. puede poner en duda la certidumbre de la inversión extranjera del país. Rubin puntualizó que “los mejores empleos en México provienen de las empresas americanas y extranjeras, por lo que la iniciativa atenta contra éstas, y sería catastrófico para estos trabajadores que ya tienen una relación laboral con estas empresas”.

Amagan con retirar inversiones y empresas

Esta semana, en conferencia organizada por The American Society of Mexico, el discurso de Rubin se volvió un poco más agresivo. Dijo que si se elimina la subcontratación, Estados Unidos retirará inversiones y empresas. De acuerdo con él, la subcontratación es básica para la inversión extranjera en el país: “Sí hay una afectación importante en la relación bilateral de no existir outsourcing, particularmente para las empresas, porque se les quita la oportunidad de crear empleo. No solo será una afectación para las empresas, también para México, el no tenerlo va a limitar que las empresas norteamericanas contraten en México”.

Piden intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Por esto, Rubin dijo que las empresas estadounidenses deben formar parte del debate y las mesas de trabajo. El acuerdo que firmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador toma en cuenta el gobierno federal, al sector obrero y a representantes del empresariado mexicano; sin embargo, no incluye empresas extranjeras. En este sentido, Rubin también dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debería representar los intereses extranjeros en las discusiones:

“Nuestra propuesta es que se sume a la mesa de negociación la SRE por ser materia que impacta directamente a la inversión extranjera. De igual forma, a la Segob por tratarse de gobernabilidad. También proponemos que se respeten los acuerdos que se llegaron ya dentro de la mesa del Senado en marzo pasado, donde estuvo presente el Poder Ejecutivo, Legislativo, los sindicatos, trabajadores y la iniciativa privada, donde se lograron acuerdos para la subcontratación. “Las empresas americanas tienen oportunidades de invertir mil de millones de dólares en diferentes países del mundo. México tiene el T-MEC y es una gran herramienta, pero también lo tiene Canadá. Y si Canadá posee mayor estabilidad y certidumbre, la inversión se irá a otros países. “Por eso enfatizamos que el cuidar la inversión y asegurarse que la política pública sea la adecuada para la inversión es importante. Creemos que la oportunidad que tiene México de tener un crecimiento en los próximos cinco años gracias al T-MEC es importante, siempre y cuando se tengan las políticas públicas adecuadas como permitir el outsourcing sin duda alguna.”

Por último, Rubin dijo que casi tres millones de empleos se pueden generar a través de la inversión de empresas extranjeras: "México debe buscar esta armonización con Estados Unidos y Canadá. Si lo hace, podría estar acercando más de 400 mil millones de dólares de inversión en los próximos años y, por consecuencia, esta inversión generaría más de 2.8 millones de empleos nuevos que hoy no existen en México".

Algunos empresarios mexicanos no aceptan el acuerdo

Aunque el CCE firmó ayer el acuerdo con López Obrador, no todos los sectores de la industria lo aceptan. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) dijo que la subcontratación es una figura básica de la industria automotriz. Por esto, pidió que se mantenga. Además, dijo que se deben definir las reglas sobre outsourcing legal e ilegal inmediatamente. De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT, si se elimina la figura se dañaría el atractivo de México para inversiones extranjeras. Por otro lado, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo también se manifestó en contra de la iniciativa en los términos en que está propuesta por el Ejecutivo Federal. Con información de Reforma y El Economista https://reforma.com/imHqrr/advierten-retiro-de-inversiones-de-eu-sin-outsourcing/

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