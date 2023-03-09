Entre las controversias entre trabajadores y patrones que se resuelven directamente en tribunales están el acoso y hostigamiento sexual La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientem...

Entre las controversias entre trabajadores y patrones que se resuelven directamente en tribunales están el acoso y hostigamiento sexual La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente indicó que conflictos laborales se pueden tratar y qué conflictos no se pueden tratar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Un conflicto laboral se produce cuando existen desacuerdos o disputas entre los empleadores y los trabajadores en una empresa o industria. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), estas controversias pueden estar relacionadas con diversos aspectos del empleo, como salarios, beneficios, horarios de trabajo, condiciones laborales, medidas de seguridad e higiene, entre otros.

¿Qué se concilian y qué no?

Lo que sí se concilia

De acuerdo con la dependencia, los conflictos laborales que sí se pueden conciliar son los siguientes:

Despidos

Pagó de finiquito

Conflictos entre patrón y trabajador

Compensaciones

Derecho de preferencia, antigüedad o ascenso

Entre otros

Lo que no se concilia

Mientras que los conflictos laborales que no tienen etapa conciliatoria y se resuelve en tribunales laborales son los siguientes:

Acoso y hostigamiento sexual

Violaciones de derechos laborales fundamentales

Reclamó de prestaciones de seguridad social

Discriminación

Designación de beneficiarios por muerte

Entre otros

La STPS asegura que la nueva realidad laboral privilegia el diálogo y el entendimiento para agilizar la impartición de justicia. Además, indicó que si los trabajadores tienen un conflicto laboral pueden solicitar una conciliación en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Puedes ver la información que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: marzo de 2023.