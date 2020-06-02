El presidente informó que Ricardo Rodríguez Vargas sería parte de la terna de candidatos para encabezar la Prodecon. El día de ayer se dio a conocer que Ricardo Rodríguez Vargas, quien fuera direct...

El presidente informó que Ricardo Rodríguez Vargas sería parte de la terna de candidatos para encabezar la Prodecon. El día de ayer se dio a conocer que Ricardo Rodríguez Vargas, quien fuera director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR) renunció a su cargo. Según fuentes gubernamentales, el motivo de su salida fue que ya había cumplido con la misión de transparentar el manejo de la institución. En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que Rodríguez sería parte de la terna de candidatos que enviaría a la Cámara de Senadores para encabezar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), institución cuya misión es defender los intereses de los contribuyentes y que no tiene procurador desde que el 30 de abril del año pasado, cuando Diana Bernal Ladrón de Guevara terminó su periodo al frente de la institución. Quien actualmente encabeza la institución es el titular en funciones Luis Alberto Placencia. Aún no se sabe quiénes serán los otros dos candidatos de la terna.

“El caso de Ricardo, va a formar parte de la terna que estoy enviando al Senado para la elección del procurador de defensa de los contribuyentes. Él forma parte de esta terna, y su lugar lo ocupará el abogado Jaime Cárdenas. En efecto, se está llevando a cabo ese cambio”, dijo el presidente.

Tal como establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Prodecon, el procurador será elegido de la terna propuesta por el presidente y durará en el puesto un periodo de cuatro años, con la posibilidad de ser elegido para un segundo periodo.

¿Quién es Ricardo Rodríguez Vargas?

Ricardo Rodríguez Vargas es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en la misma disciplina por el Instituto Tecnológico de México. Según su perfil en la red social LinkedIn, además de dirigir el IDPR, Rodríguez Vargas ha ocupado los siguientes cargos:

Director de mejora presupuestaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo que ocupó desde 2013.

También fue director de planeación, programación, control y seguimiento para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, cargo que ocupó entre 2012 y 2013.

Fue investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión de 2009 a 2012.

Fue investigador en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión de 2009 a 2012. De 2000 a 2009 trabajó para el Inegi como subdirector de análisis económico de series de tiempo.

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