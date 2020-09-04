La Ciudad de México dio a conocer el Plan de Reactivación Económica para el Bienestar, el cual inyectará capital al sector público y privado Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad México,...

La Ciudad de México dio a conocer el Plan de Reactivación Económica para el Bienestar, el cual inyectará capital al sector público y privado Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad México, presentó un plan de reactivación económica, basado en 10 ejes estratégicos. En acciones conjuntas con el sector privado, busca brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan, así como crear empleos y ayudar a pymes. El gobierno capitalino explicó que, el principal objetivo es la creación de 300 mil empleos directos, así como otorgar 40 mil millones de pesos (mdp) en microcréditos, infraestructura pública y vivienda de alrededor de 27 mil mdp, e inversión privada en proyectos por más de 75 mil mdp.

10 ejes estratégicos del Gobierno de la CDMX para la reactivación económica:

Derechos sociales y apoyo a la población Plan de inversión pública Proyectos de construcción de la iniciativa privada Revitalización integral del Centro Histórico Reindustrialización limpia Vallejo i Turismo Seguro Digitalización, simplificación de trámites y créditos accesibles a mpiymes:

• Financiamiento mipymes

• Apoyo a constructores en colaboración con SHF

• Acuerdos que estimulan la construcción

• Plataformas digitales y proveedores

Proyectos estratégicos con inversión privada

• Viaducto elevado, conexión carretera a Puebla Conectividad Aeropuerto Felipe Ángeles:

• Viaducto elevado Periférico Oriente, tramo Zaragoza-Peñón Texcoco

• Proyecto de renovación de la “Feria de Chapultepec”

Aprovechamiento de los residuos urbanos y de la construcción Empleo Temporal: “Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa”

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Apoyo a la población de la CDMX

El documento del Plan de Reactivación Económica para el Bienestar, contempla alrededor de 19 mil 605 mdp en apoyos sociales como, pensiones de adultos mayores, apoyo a personas para discapacidad, becas de educación básica del programa vigente Benito Juárez, así como Jóvenes Construyendo Futuro. Asimismo el plan también contempla otorgar otros 13 mil 950 mdp a apoyos directos a la población para fortalecer los derechos de los habitantes, tales como, mi beca para empezar, becas pilares, alimentos y comedores escolares, beca Leona Vicario, entre otros. El gobierno capitalino señaló que destinará alrededor de 2 mil 500 mdp en créditos para taxistas y tianguistas, así como 549 mdp en financiamientos a través del Imss para micronegocios, 500 mdp para microcréditos, 760 mdp en seguro de desempleo, 147 mdp en apoyo básico por COVID-19, y 600 mdp en apoyo mercomuna para las alcaldías de la Ciudad de México.

Empleo directos e indirectos en Obra Pública

Sector Inversión (mdp) Empleos directos vigentes Empleos directos junio - diciembre Empleos indirectos vigentes Empleos indirectos junio - diciembre Obras de infraestructura educativa y social 2,439 5,922 2,303 6,514 2,533 Obras para la movilidad 11,872 14,600 19,853 16,060 21,838 Infraestructura para la salud 444 1,520 3,750 1,672 4,125 Obras para el espacio público 1,538 1,710 7,445 1,881 8,190 Reconstrucción 2,269 1,751 15,300 1,926 16,830 Infraestructura hidráhulica 6,000 12,400 12,710 13,640 13,981 Programa de vivienda social (Invi) 2,400 3,500 26,300 3,850 28,930 Total 26,962 41,403 87,661 45,543 96,427

Tipo de proyecto No. de proyectos Empleos directos Empleos indirectos Empleos totales Obras menores a 10,000m2 480 65,865 72,452 138,317 Obras mayores a 10,000m2 48 174,009 191,410 365,419 Regeneración urbana y vivienda icluyente, popular y de trabajadores 59 20,299 22,329 42,628 Total 587 260,173 286,191 546,364

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Empleo temporal

El plan del gobierno de la Ciudad de México explicó mediante el documento del plan de reactivación económica ante la coyuntura actual por COVID-19 que, mejorará el espacio público de la ciudad, a través de actividades de eliminación de grafiti, atención de áreas verdes y limpieza en parques, bosques, camellones, estaciones del metro, plazas públicas, bajo puentes, escuelas, Cetrams, entre otros. Con esta etapa conocida como "mejorando la ciudad, nuestra casa", el gobierno capitalino puntualizó que, beneficiará a la población sin empleo con alrededor de 15 mil 224 empleos temporales, con una inversión de 217 mdp, los apoyos van desde 3 mil 500 hasta 15 mil pesos mensuales, con un periodo de contratación del 15 de septiembre hasta el cierre del año. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/que-intereses-netos-no-sean-deducibles-genera-incertidumbre-entre-empresarios/ Con información del Gobierno de la Ciudad de México.

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