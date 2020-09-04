La Ciudad de México dio a conocer el Plan de Reactivación Económica para el Bienestar, el cual inyectará capital al sector público y privado Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad México, presentó un plan de reactivación económica, basado en 10 ejes estratégicos. En acciones conjuntas con el sector privado, busca brindar apoyo directo a quienes más lo necesitan, así como crear empleos y ayudar a pymes. El gobierno capitalino explicó que, el principal objetivo es la creación de 300 mil empleos directos, así como otorgar 40 mil millones de pesos (mdp) en microcréditos, infraestructura pública y vivienda de alrededor de 27 mil mdp, e inversión privada en proyectos por más de 75 mil mdp.
10 ejes estratégicos del Gobierno de la CDMX para la reactivación económica:
Derechos sociales y apoyo a la población
Plan de inversión pública
Proyectos de construcción de la iniciativa privada
Revitalización integral del Centro Histórico
Reindustrialización limpia Vallejo i
Turismo Seguro
Digitalización, simplificación de trámites y créditos accesibles a mpiymes:
• Financiamiento mipymes
• Apoyo a constructores en colaboración con SHF
• Acuerdos que estimulan la construcción
• Plataformas digitales y proveedores
- Proyectos estratégicos con inversión privada
• Viaducto elevado, conexión carretera a Puebla Conectividad Aeropuerto Felipe Ángeles:
• Viaducto elevado Periférico Oriente, tramo Zaragoza-Peñón Texcoco
• Proyecto de renovación de la “Feria de Chapultepec”
Aprovechamiento de los residuos urbanos y de la construcción
Empleo Temporal: “Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa”
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Apoyo a la población de la CDMX
El documento del Plan de Reactivación Económica para el Bienestar, contempla alrededor de 19 mil 605 mdp en apoyos sociales como, pensiones de adultos mayores, apoyo a personas para discapacidad, becas de educación básica del programa vigente Benito Juárez, así como Jóvenes Construyendo Futuro. Asimismo el plan también contempla otorgar otros 13 mil 950 mdp a apoyos directos a la población para fortalecer los derechos de los habitantes, tales como, mi beca para empezar, becas pilares, alimentos y comedores escolares, beca Leona Vicario, entre otros. El gobierno capitalino señaló que destinará alrededor de 2 mil 500 mdp en créditos para taxistas y tianguistas, así como 549 mdp en financiamientos a través del Imss para micronegocios, 500 mdp para microcréditos, 760 mdp en seguro de desempleo, 147 mdp en apoyo básico por COVID-19, y 600 mdp en apoyo mercomuna para las alcaldías de la Ciudad de México.
Empleo directos e indirectos en Obra Pública
|Sector
|Inversión (mdp)
|Empleos directos vigentes
|Empleos directos junio - diciembre
|Empleos indirectos vigentes
|Empleos indirectos junio - diciembre
|Obras de infraestructura educativa y social
|2,439
|5,922
|2,303
|6,514
|2,533
|Obras para la movilidad
|11,872
|14,600
|19,853
|16,060
|21,838
|Infraestructura para la salud
|444
|1,520
|3,750
|1,672
|4,125
|Obras para el espacio público
|1,538
|1,710
|7,445
|1,881
|8,190
|Reconstrucción
|2,269
|1,751
|15,300
|1,926
|16,830
|Infraestructura hidráhulica
|6,000
|12,400
|12,710
|13,640
|13,981
|Programa de vivienda social (Invi)
|2,400
|3,500
|26,300
|3,850
|28,930
|Total
|26,962
|41,403
|87,661
|45,543
|96,427
|Tipo de proyecto
|No. de proyectos
|Empleos directos
|Empleos indirectos
|Empleos totales
|Obras menores a 10,000m2
|480
|65,865
|72,452
|138,317
|Obras mayores a 10,000m2
|48
|174,009
|191,410
|365,419
|Regeneración urbana y vivienda icluyente, popular y de trabajadores
|59
|20,299
|22,329
|42,628
|Total
|587
|260,173
|286,191
|546,364
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Empleo temporal
El plan del gobierno de la Ciudad de México explicó mediante el documento del plan de reactivación económica ante la coyuntura actual por COVID-19 que, mejorará el espacio público de la ciudad, a través de actividades de eliminación de grafiti, atención de áreas verdes y limpieza en parques, bosques, camellones, estaciones del metro, plazas públicas, bajo puentes, escuelas, Cetrams, entre otros. Con esta etapa conocida como "mejorando la ciudad, nuestra casa", el gobierno capitalino puntualizó que, beneficiará a la población sin empleo con alrededor de 15 mil 224 empleos temporales, con una inversión de 217 mdp, los apoyos van desde 3 mil 500 hasta 15 mil pesos mensuales, con un periodo de contratación del 15 de septiembre hasta el cierre del año. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/09/que-intereses-netos-no-sean-deducibles-genera-incertidumbre-entre-empresarios/ Con información del Gobierno de la Ciudad de México.
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