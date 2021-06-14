El próximo viernes la Secretaría de Hacienda actualizará de nuevo los estímulos fiscales aplicables. Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las cifras actualizadas del estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de los combustibles. En esta ocasión el estímulo de la gasolina Magna aumentó de 38.93 a 43.48%, con lo que el estímulo por litro será de 2.22 pesos. La cuota por litro que pagarán por el impuesto los consumidores será de 2.89 pesos por litro. La semana pasada, el estímulo aplicable fue de 1.99 pesos. El estímulo aplicable a la gasolina Premium será del 15.88%, por encima del 10.1% de la semana pasada. El estímulo aplicable será de 0.68 pesos por litro; la cuota que pagarán los consumidores es de 3.63 pesos por litro. El estímulo que aplicó la semana pasada fue de 0.44 pesos. Por último, el estímulo que se aplicará al diésel es del 25.98%, o 1.46 pesos. La cuota que pagarán los consumidores será de 4.16 pesos por cada litro del combustible. El estímulo aprobado la semana pasada fue de 1.2 pesos. Los estímulos aprobados estarán vigentes del sábado 12 de junio al viernes 18, día en que se aprobarán los estímulos que estarán vigentes durante la siguiente semana.

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