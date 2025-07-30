El SAT confirma que desde el 1 de agosto la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) se presentará exclusivamente en su nueva plataforma en línea. Conozca las funciones, requisito...

El SAT confirma que desde el 1 de agosto la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) se presentará exclusivamente en su nueva plataforma en línea. Conozca las funciones, requisitos y enlaces oficiales para cumplir a tiempo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó, mediante su Comunicado 42/2025 de fecha 30 de julio, que a partir del 1 de agosto la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) deberá presentarse exclusivamente en la nueva plataforma diseñada para este fin.

¿Qué cambia para las personas contribuyentes?

Presentación obligatoria en línea: el envío solo se aceptará a través de https://psctdi.clouda.sat.gob.mx.

el envío solo se aceptará a través de https://psctdi.clouda.sat.gob.mx. Adiós a las visitas presenciales: se pueden transmitir más de 40 000 registros sin acudir a oficinas.

se pueden transmitir más de sin acudir a oficinas. Acuse inmediato: el sistema genera automáticamente el comprobante de recepción.

el sistema genera automáticamente el comprobante de recepción. Carga batch optimizada: admite archivos .txt con la información del IVA de los proveedores.

admite archivos con la información del IVA de los proveedores. Captura manual simplificada: opción para declaraciones con hasta 30 registros.

Frecuencia y alcance

Tipo de contribuyente Periodicidad General Mensual Actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y de pesca Semestral

Requisitos técnicos

Contar con Contraseña (personas físicas) o e.firma (personas morales) vigente.

(personas físicas) o (personas morales) vigente. Acceso a internet y navegador actualizado.

Para declaraciones de ejercicios 2024 y anteriores, la plataforma admite envíos extemporáneos y reimpresión de acuses (liga oficial).

Cómo aprovechar la nueva plataforma

Ingrese al portal y seleccione la opción “Presentar DIOT”. Elija captura manual o carga masiva. Valide los datos antes de enviar: la plataforma detecta errores en tiempo real. Descargue y conserve el acuse de recibo; es su comprobante de cumplimiento.

Beneficios clave

El SAT subraya que esta modernización reduce tiempos de respuesta, facilita la presentación de declaraciones de ejercicios anteriores y forma parte de su estrategia para simplificar el cumplimiento fiscal.