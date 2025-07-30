El SAT confirma que desde el 1 de agosto la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) se presentará exclusivamente en su nueva plataforma en línea. Conozca las funciones, requisitos y enlaces oficiales para cumplir a tiempo El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó, mediante su Comunicado 42/2025 de fecha 30 de julio, que a partir del 1 de agosto la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) deberá presentarse exclusivamente en la nueva plataforma diseñada para este fin.
¿Qué cambia para las personas contribuyentes?
- Presentación obligatoria en línea: el envío solo se aceptará a través de https://psctdi.clouda.sat.gob.mx.
- Adiós a las visitas presenciales: se pueden transmitir más de 40 000 registros sin acudir a oficinas.
- Acuse inmediato: el sistema genera automáticamente el comprobante de recepción.
- Carga batch optimizada: admite archivos
.txtcon la información del IVA de los proveedores.
- Captura manual simplificada: opción para declaraciones con hasta 30 registros.
Frecuencia y alcance
|Tipo de contribuyente
|Periodicidad
|General
|Mensual
|Actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas y de pesca
|Semestral
Requisitos técnicos
- Contar con Contraseña (personas físicas) o e.firma (personas morales) vigente.
- Acceso a internet y navegador actualizado.
- Para declaraciones de ejercicios 2024 y anteriores, la plataforma admite envíos extemporáneos y reimpresión de acuses (liga oficial).
Cómo aprovechar la nueva plataforma
- Ingrese al portal y seleccione la opción “Presentar DIOT”.
- Elija captura manual o carga masiva.
- Valide los datos antes de enviar: la plataforma detecta errores en tiempo real.
- Descargue y conserve el acuse de recibo; es su comprobante de cumplimiento.
Beneficios clave
El SAT subraya que esta modernización reduce tiempos de respuesta, facilita la presentación de declaraciones de ejercicios anteriores y forma parte de su estrategia para simplificar el cumplimiento fiscal.