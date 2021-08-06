La empresa se enfrenta a cargos por evasión fiscal y tráfico de bienes de contrabando. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que se está investigando a la co...

La empresa se enfrenta a cargos por evasión fiscal y tráfico de bienes de contrabando. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que se está investigando a la comercializadora de energía Vitol por irregularidades en los documentos de importación. De acuerdo con Reuters, los registros de importación de productos petrolíferos refinados tenían discrepancias que Vitol no ha podido aclarar. Buenrostro también informó que la empresa utilizó documentación falsa. Ante este escenario, la empresa se enfrenta a cargos por evasión fiscal y tráfico de bienes de contrabando. El SAT ya envió toda esta información a la Fiscalía General, que deberá decidir si presenta o no los cargos. Hay que recordar que con la reforma penal fiscal, la evasión se castiga con cárcel.

Huachicol fiscal

El huachicol fiscal es una forma coloquial para referirse a la importación ilegal de gasolinas. Se trata de una actividad que ha sido denunciada por los participantes del mercado. Dicha actividad consiste en ingresar al país combustibles a través de otras fracciones arancelarias. Esto lo hacen para evitar los aranceles vigentes. De acuerdo con información del gobierno federal, los importadores suelen internar diésel o gasolinas a través de las aduanas bajo la clasificación de lubricantes automotrices. Buenrostro también dijo que el huachicol fiscal le cuesta al gobierno de México cerca de dos mil millones de dólares al año. La funcionaria declaró que Vitol utiliza el mismo modus operandi que otras empresas del sector investigadas. De acuerdo con Reuters, el SAT ha presentado 17 denuncias a la Fiscalía General por huachicol fiscal; además, está preparando otras cinco.

Vitol niega las acusaciones

Hasta el momento, la empresa ha negado cualquier delito. También señaló que las acusaciones son de hace un par de años y están relacionadas con importaciones clasificadas por otra empresa con la que trabajó. Sin embargo, no han dicho de qué empresa se trata. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-investiga-a-Vitol-por-documentos-de-importacion-falsos-Raquel-Buenrostro-20210805-0027.html

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