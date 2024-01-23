La Ley de ISR establece que la fecha de expedición de los CFDI de los gastos deducibles debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción Las personas morales del régimen general de...

La Ley de ISR establece que la fecha de expedición de los CFDI de los gastos deducibles debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción Las personas morales del régimen general deben tener en cuenta que las deducciones autorizadas, amparadas con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica de 2023, serán gastos deducibles en 2023. De acuerdo con Roberto Colín del blog Soy Conta, lo anterior sucederá cuando los CFDI se hayan originado de operaciones con contribuyentes sujetos a acumulación de ingresos con base en flujo de efectivo. El texto indica que el Artículo 27, fracción XVIII, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) establece que la fecha de expedición de los CFDI de los gastos deducibles debe corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción.

¿Cómo se deduce un gasto de 2023 pagado en 2024?

De esta forma, no serán gastos deducibles en 2023 las operaciones pagadas en 2024. Y para que se pueda deducir en 2024, se debe sustituir el CFDI con fecha de emisión en 2024. Pero Roberto Colín explicó que en enajenación de bienes o prestación de servicios, se pueden considerar como gastos deducibles en 2023, a pesar de que el pago se realice en 2024, cuando se realicen operaciones que sean deducciones autorizadas y se cumpla con lo siguiente: