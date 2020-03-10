El SAT podría dejar de devolver el IVA a Totalplay después de revisar su documentación. El 24 de enero de este año, Totalplay Telecomunicaciones de Eduardo Kuri solicitó al Servicio de Administraci...

El SAT podría dejar de devolver el IVA a Totalplay después de revisar su documentación. El 24 de enero de este año, Totalplay Telecomunicaciones de Eduardo Kuri solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una devolución de saldo a favor de impuesto al valor agregado (IVA). La devolución era por el monto generado en septiembre de 2019 por un valor de 114 millones de pesos. Esta operación es algo normal en la empresa. De acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes, Totalplay solicitaba estas devoluciones de manera recurrente desde hace años. Pero eta vez, algo cambió. En lugar de hacer la devolución, el SAT emitió un oficio a la empresa. En él, el SAT dice que "el 100 por ciento de los actos de Totalplay son gravados a tasa del 16 por ciento; es decir, por su propia actividad no es generadora de saldos a favor". Ahora, el SAT le pidió a la empresa una serie de pruebas, comprobantes y explicaciones para tramitar la devolución. Además, puede que el SAT empiece a investigar más de cerca las operaciones de la empresa. Con información de Reforma.

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