La reducción de 8 horas se hace en 5 años, no inmediata. Horas extra ahora cuestan 100% más. Descubre las nuevas reglas y cómo preparar estructura de personal y turnos El 3 de marzo de 2026 se publ...

La reducción de 8 horas se hace en 5 años, no inmediata. Horas extra ahora cuestan 100% más. Descubre las nuevas reglas y cómo preparar estructura de personal y turnos El 3 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales. El cambio es oficial. Pero la implementación será gradual en cinco pasos hasta 2030. Esto no es cambio inmediato. Es transición de cinco años donde cada año la jornada se reduce dos horas. Las empresas tienen plazo para reorganizar operaciones, ajustar turnos y estructurar personal.

El calendario exacto de la reducción

La reforma establece un cronograma específico que comienza en 2026 y termina en 2030:

2026: 48 horas semanales (situación actual, sin cambio)

48 horas semanales (situación actual, sin cambio) 2027: 46 horas semanales (reducción de 2 horas)

46 horas semanales (reducción de 2 horas) 2028: 44 horas semanales (reducción de 2 horas)

44 horas semanales (reducción de 2 horas) 2029: 42 horas semanales (reducción de 2 horas)

42 horas semanales (reducción de 2 horas) 2030: 40 horas semanales (reducción final de 2 horas)

Este calendario es oficial y está en la Constitución. No puede cambiar sin otra reforma constitucional. Empresas deben planificar sus cambios según este cronograma.

¿Por qué es gradual y no inmediato?

La gradualidad busca proteger la economía. Una reducción de 8 horas de golpe pararía muchas operaciones. Con cinco años, las empresas pueden ajustar modelos de negocio, contratar personal adicional, reorganizar turnos y automatizar donde sea posible. Es menos traumático que cambio abrupto.

¿Qué no cambió en los salarios?

Un aspecto crítico de la reforma: la reducción de jornada NO implica reducción de salarios. Esto es protección para trabajadores. Si trabajabas 48 horas cobrando $10,000 mensuales, en 2030 trabajarás 40 horas pero seguirás cobrando $10,000 (o su equivalente con ajustes de ley). La empresa debe absorber el costo, no el trabajador. Eso es lo que hace más complejo el cambio para empresas.

¿Qué pasa con las horas extraordinarias?

Las horas extra tienen nuevas reglas que cambian significativamente. Límite máximo de 12 horas extraordinarias por semana. Hasta ahora el límite era 9 horas. Se permite trabajar más horas extra, pero con costo mayor para la empresa. Distribución de horas extra: máximo 4 horas por día, durante 4 días. No puedes pedir 12 horas extra en un día. La ley especifica cómo distribuirlas: máximo 4 horas en un mismo día, y máximo en 4 días diferentes de la semana. Ejemplo: Un trabajador puede hacer 4 horas extra el lunes, 4 el martes, 4 el miércoles y 4 el jueves. Total 16 horas. Pero eso sería incumplimiento porque el límite es 12 por semana. Otro ejemplo correcto: 3 horas extra lunes, 3 martes, 3 miércoles, 3 jueves. Total 12 horas, dentro del límite. Pago de horas extraordinarias: 100% adicional sobre salario normal. Si ganas $200 por hora ordinaria, las horas extra se pagan a $400 la hora. Esto es costo significativo para la empresa. Si se excede el límite de 12 horas semanales, pago es 200% adicional. Si un patrón obliga trabajador a hacer 15 horas extra en una semana, las 3 horas que exceden se pagan al 200% sobre salario normal. Menores de 18 años no pueden hacer trabajo extraordinario. Esta prohibición se mantiene. Es protección laboral histórica que sigue vigente.

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¿Qué significa en la práctica para empresas?

Necesitas replantear estructura de personal. Si antes tenías 5 trabajadores en jornada de 48 horas cubriendo una operación, en 2030 necesitarás más personas para cubrir las 40 horas sin caída de productividad. Eso significa: contratación de personal adicional, beneficios para más personas, capacitación de nuevos empleados. Horas extra se vuelven más caras. Si antes confiabas en horas extra para cubrir demanda variable, ahora cuesta 100% más. El límite de 12 horas semanales también restringe cuánto puedes exigir. Turnos deben reorganizarse. Con menos horas en jornada ordinaria, los turnos cambian. Tal vez pasas de turnos de 8 horas a turnos de 7 horas, o creas más turnos. Impacto en sectores de 24 horas. Hospitales, hoteles, fábricas que operan 24 horas tendrán que adaptarse más. Necesitarán más personal para cubrir cobertura continua.

¿Cuál es el impacto en cada año?

2027: Primera reducción a 46 horas. Las empresas tienen todo 2026 para prepararse. Es el año más crítico de adaptación inicial. 2028, 2029, 2030: Reducciones graduales. Cada año la jornada baja 2 horas más. Las empresas ya habrán comenzado procesos de ajuste en 2027, así que estos años son continuación de adaptación.

¿Qué debe definir la legislación secundaria?

La reforma está en la Constitución. Pero los detalles operativos los definirá la Ley Federal del Trabajo, que el Congreso deberá actualizar en los próximos meses. Temas que aún se definen:

Organización de turnos: ¿Cómo se distribuyen horas en turnos de 46, 44, 42 y 40?

¿Cómo se distribuyen horas en turnos de 46, 44, 42 y 40? Control de jornada: ¿Qué mecanismos usan empresas para registrar horas extra?

¿Qué mecanismos usan empresas para registrar horas extra? Distribución de descanso: ¿Se mantiene un día de descanso por seis trabajados, o cambia?

¿Se mantiene un día de descanso por seis trabajados, o cambia? Excepciones: ¿Hay sectores con reglas especiales (seguridad, salud)?

¿Hay sectores con reglas especiales (seguridad, salud)? Sanciones por incumplimiento: ¿Cuáles son las multas si empresa no respeta límites?

Estas definiciones saldrán en los próximos meses. Las empresas deben monitorear legislación secundaria conforme se publique.

¿Qué impacto tiene en contratación?

La mayoría de empresas necesitará contratar más personal. Un trabajador que hacía 48 horas en 2026 hará 40 horas en 2030. Esas 8 horas no desaparecen. Alguien más debe hacerlas. Eso significa: más empleados, más beneficios (IMSS, INFONAVIT, prestaciones), más capacitación. El costo salarial total de la empresa probablemente sube. Algunas empresas explorarán automatización. Otras reorganizarán procesos para ganar eficiencia. Pero la mayoría tendrá que contratar.

¿Qué debe hacer una empresa ahora?

Paso 1: Analiza tu estructura actual (2026). ¿Cuántos trabajadores tienes en jornada ordinaria? ¿Cuántos hacen horas extra regularmente? ¿En qué sectores de la operación? Paso 2: Modela los cambios año por año. En 2027 pasas a 46 horas. ¿Qué pasa con tus turnos? ¿Necesitas personal adicional? ¿Cuánto cuesta? Proyecta cada año: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029, 40 en 2030. Cada proyección debe mostrar cambios en personal, costos, turnos. Paso 3: Identifica alternativas de adaptación. ¿Puedes automatizar ciertos procesos? ¿Puedes reorganizar operaciones para ganar eficiencia? ¿Contratar personal de medio tiempo? ¿Tercerizar ciertas funciones? Cada alternativa tiene costo y beneficio. Evalúa. Paso 4: Comienza a implementar ahora. No esperes a 2027. Si necesitas contratar, comienza ahora. Si necesitas automatizar, inicia proyectos. Cuanto antes empieces, menos abrupto será el cambio en 2027.

¿Qué pasará con sectores específicos?

Hospitales y seguridad: Operan 24 horas. Necesitarán significativamente más personal para mantener cobertura con jornadas más cortas. Manufactura: Probablemente usará más turnos. En lugar de 2 turnos de 8 horas, podría ser 3 turnos de 6-7 horas cada uno. Retail y servicios: Los que operan 12 horas al día necesitarán ajustar horarios de apertura o contratar más empleados. Pequeños negocios: Los más afectados. Un taller con 3 empleados necesitará probablemente contratar 1-2 personas más para mantener operación. Eso duplica su costo en ese área.

¿Hay excepciones?

La reforma constitucional es clara: 40 horas máximo. Pero la legislación secundaria podría incluir excepciones para:

Sectores críticos (seguridad, salud, emergencias)

Épocas de alta demanda temporal

Pequeños negocios bajo ciertos criterios

Pero estas son especulaciones. Hasta que se publique la ley secundaria, el límite es 40 horas en 2030. Prepárate con esa base.

¿Qué viene en los próximos meses?

Primavera 2026: El Congreso iniciará debates sobre ley secundaria. Propondrá detalles operativos. Verano 2026: Posible publicación de ley secundaria. Las empresas necesitarán entender los detalles finales. Otoño 2026: Empresas implementarán cambios iniciales antes de que 2027 comience con jornadas de 46 horas. Este cronograma es aproximado. Pero marca el ritmo. Las empresas necesitan estar listas.

Prepárate desde ahora

La reforma de jornada a 40 horas es oficial. El calendario es claro: 46, 44, 42, 40 en los próximos años. No hay vuelta atrás. Empresas que comienzan a adaptarse ahora tendrán menos estrés en 2027. Empresas que esperen enfrentarán cambios abruptos. El costo de cambio abrupto es mayor que el costo de cambio gradual. Usa 2026 para analizar, modelar y comenzar a implementar. Cuando 2027 llegue, tendrás ventaja.