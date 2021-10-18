El Régimen Simplificado de Confianza busca atraer a nuevos contribuyentes, los cuales podrían ser los trabajadores independientes o los que trabajan en la informalidad. Uno de los cambios propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Paquete Económico 2022 es la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). En dicho esquema podrán estar las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año. De acuerdo con la SHCP, hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 12.8 millones de personas a nivel nacional tienen un empleo independiente. Y es este sector al que el SAT quiere formalizar a través del RESICO, de acuerdo con el integrante la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Guillermo Mendieta González. “Este régimen llega en un entorno muy bueno en el sentido de que hay emprendedores, tal vez algunos más motivados por la necesidad al momento de quedarse sin empleo. Es un apoyo para esos nuevos emprendedores más de obligación que por convicción. Lo veo fenomenal para poder reactivar la economía”, mencionó en entrevista con El Economista.

¿Quién estará en el RESICO?

Para el académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Mario Villanueva, el nuevo esquema de pago de impuestos es una vía para poder incrementar la base contributiva. "No hay que perder de vista que nuestra tasa de informalidad es bastante amplia y eso representa una baja en la recaudación”, dijo al mismo medio. Según los datos del ENOE, el 56% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, siendo para el primer trimestre de este año 29.2 millones de personas, 1.6 millones menos al mismo trimestre de 2020, mientras que la ocupación en el sector informal disminuyó en 316 mil personas al pasar de 15.1 millones a 14.8 millones en los mismos periodos. Es por esto por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) busca disminuir la informalidad con este esquema para que los trabajadores independientes realicen sus obligaciones fiscales de una manera más fácil y rápida. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estima que este régimen beneficiaría a aproximadamente 10.2 millones de contribuyentes.

Beneficios para independientes

Como menciona el socio a cargo de Impuestos en Tijuana y Mexicali de KPMG México, José Alberto Mejía, este régimen presenta una ventaja para este sector de trabajadores independientes, ya que pueden llegar a expandir sus oportunidades de hacer negocios. “No tienen acceso a las empresas o a los clientes que les van a requerir un comprobante fiscal, tienen que navegar en la economía informal y buscar clientes que no les pidan comprobantes fiscales. Me parece que el acceder a un Régimen Simplificado de Confianza, con un impuesto muy modesto, les expande su mercado”, menciona Mejía. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/El-trabajo-independiente-es-el-que-mas-ha-crecido-el-SAT-lo-sabe-y-lo-quiere-formalizar-20211013-0149.html

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