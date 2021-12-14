La artesana textil participó en una expo en NY, pero cuando regresó a México funcionarios del SAT la retuvieron y la obligaron a pagar impuestos por las prendas que elaboró.

La artesana textil participó en una expo en NY, pero cuando regresó a México funcionarios del SAT la retuvieron y la obligaron a pagar impuestos por las prendas que elaboró.

El 30 de agosto, el Consulado General de México en Nueva York invitó a la artesana textil Ricarda García Merino a una exhibición de artesanías de mujeres oaxaqueñas en Nueva York (NY). De acuerdo con una nota publicada por El Universal, las actividades de la exhibición se llevaron a cabo del 10 al 16 de septiembre. Pero al regresar a México, la artesana oaxaqueña fue retenida por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Pagó impuestos por sus prendas

Los funcionarios la retuvieron por alrededor de tres horas, y la obligaron a pagar impuestos por las prendas que ella elaboró para participar en la exhibición de NY. Ricarda García trató de convencer a los funcionarios del SAT de que las prendas eran suyas, que podía comprobar que ella las elaboró, que les podía mostrar su credencial que la acredita como artesana, expedida por el gobierno de Oaxaca, así como la carta invitación que recibió del consulado. “Les valió, en la aduana me trataron muy mal, y pues estoy muy sentida porque ya ni en Nueva York me trataron así como aquí, en mi mismo México. Yo soy mexicana y siempre he participado en las expos. Soy solamente artesana”.

La artesana pagó 3,706 pesos de impuestos

El Universal señaló que los funcionarios del SAT la obligaron a pagar 3,706 pesos de impuestos por ropa valorada en 950 dólares, según consta en el acuse de recibo. En caso de que ella se negara a pagar, amagaron con retener la maleta con sus creaciones. Por eso, la artesana pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pare estos abusos, malos tratos y discriminación de los funcionarios del SAT y de la aduana en la Ciudad de México.

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