En enero de este año, la empresa Twitter, decidió suspender parcialmente la cuenta de Ricardo Salinas Pliego por incumplir las normas de la red social. El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, cuyas empresas han sido investigadas por el fisco mexicano, ha arremetido en diversas ocasiones contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de sus redes sociales. Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México (después de Carlos Slim y Germán Larrea) y dueño de empresas como Grupo Elektra, Banco Azteca, Total Play, Italika, Fundación Azteca, Grupo Salinas, entre otras. De acuerdo con *El Heraldo,*en 2021 su fortuna millonaria se estimó en 12,520 millones de dólares, esto es 260 mil 165.5 millones de pesos (mdp).

Salinas Pliego y el SAT

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó tres créditos fiscales contra Elektra entre octubre de 2020 y al cierre de 2021, que suman más de 25 mil mdp. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia confirmó otro crédito de 2 mil 636 mdp, relativo al ejercicio de 2006. Cabe destacar que durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el SAT perdonó adeudos fiscales por hasta 567 millones 861 mil 423 pesos. En febrero del año pasado, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, reveló que los impuestos adeudados por el empresario ascienden a 40 mil mdp. Ante las acusaciones, Salinas Pliego ha contestado con insultos a usuarios de las redes sociales, a periodistas y a la autoridad fiscal. Asimismo, Buenrostro indicó a La Octava que, con relación a esos adeudos, las empresas de Salinas Pliego han perdido ante la autoridad fiscal diversos juicios en tribunales especializados.

El empresario a través de Twitter

En enero de este año, Twitter decidió suspender parcialmente la cuenta (con más de 972 mil seguidores) del multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Según reportó el propio presidente del Grupo Azteca en sus cuentas de Instagram y Facebook, la red social le informó del “bloqueo por incumplir las reglas” que “prohíben el abuso y el acoso”, pues “no puedes participar en situaciones de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños físicos”. Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, Salinas Pliego respondió a AMLO que pagará “solamente lo justo” de su adeudo con el SAT. Asimismo, se refirió con insultos al periodista Hans Salazar, quien cuestionó al presidente sobre el adeudo que enfrenta el empresario. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1545067541755826176?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1545067541755826176%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_c10&ref\_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FRicardoBSalinas2Fstatus2F1545067541755826176widget%3DTweet Por otra parte, recientemente Salinas Pliego calificó de “garrapatas que viven de nuestros impuestos” a la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; al diputado Gerardo Fernández Noroña. En respuesta al tweet de un usuario que señaló como los críticos del empresario, también aparecen la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Estefanía Veloz, el periodista Jenaro Villamil, y el ex vocero de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, Antonio Attolini. https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/1546732144097107968 Actualmente se estima que Ricardo Salinas cuenta con un patrimonio valorado en poco más de 11,2 miles de millones de dólares, más de, 226 mil 094 millones 726 mil pesos mexicanos