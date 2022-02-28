Como resultado de la reforma de subcontratación, 2.9 millones de trabajadores formales fueron reconocidos por sus patrones reales después de la migración de empleados de compañías de outsourcing

Las empresas de subcontratación Adecco, Page Group, Manpower y Kelly, implementaron estrategias para cumplir con la reforma al outsourcing que entró en vigor en septiembre del año pasado. Con la medida, las empresas que ofrecen servicios especializados deben estar inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (Repse), que habilitó la Secretaría del Trabajo y Previsión y Social. “La reforma implicó un cambio organizacional y administrativo y Page Outsourcing pasó a ser Page Resourcing porque el nombre original daba lugar a muchas interpretaciones que no nos favorecían”, explica Juan José Vargas, director financiero de la compañía a Expansión. Claire Chopin, directora de Page Group en México, señala que los servicios de subcontratación representaban el 11% del negocio y después de la reforma, perdieron más del 30% de los clientes, de los cuales el 80% eran nacionales y el 20% del extranjero. Como informa dicho medio, la empresa Page recuperó el 10% de los clientes perdidos y ha colocado más de 280 perfiles especializados, sobre todo en tecnología y posiciones administrativas, a seis meses de la medida. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como resultado de la reforma de subcontratación, 2.9 millones de trabajadores formales fueron reconocidos por sus patrones reales después de la migración de empleados de compañías de outsourcing a empresas operadoras.

Cambio a servicio especializados

La compañía Kelly también tuvo que reinventarse, tras la reforma y su estrategia fue ofrecer servicios especializados. “Lo que hicimos fue aprovechar esta ola de empuje que lleva la reforma laboral para consolidar esa transformación que veníamos desarrollando, pues a nivel global, Kelly es una compañía que ofrece desde hace más de 75 años un producto de servicios especializados”, explicó Lorena Amador, gerente legal de esta compañía de reclutamiento al diario. Por otro lado, para Francisco Martínez, CEO de Adecco en México, dijo que para diferenciarse como una compañía de servicios especializados, la empresa registró ante el Repse cinco divisiones: logística e industriales; back office, que incluye gestión de oficinas y edificios, atención al cliente y soporte administrativo; perfiles comerciales para ventas, promotoría, mercadeo y soporte de marketing; puestos tecnológicos y salud ocupacional como médicos de empresa y nutricionistas para empleados. Finalmente, en el caso de Manpower, Alberto Alesi, director general de esta compañía para Centroamérica, explicó a Expansión que la reforma al outsourcing los impulsó a transformar sus servicios y mirar hacia la especialidad de perfiles, a través de nuevas divisiones de negocio como logística, ciencias de la vida y negocios profesionales.

Impactos de la reforma

De acuerdo con el IMSS, los cinco avances que presenta la reforma de subcontratación son: Al menos 2.9 millones de trabajadores pasaron de una empresa de outsourcing a una compañía operadora, dando certeza a las relaciones laborales. Entre noviembre de 2020 y enero de 2022 el salario base de cotización de los trabajadores pasó de 467 a 560 pesos, un incremento de casi 20 por ciento. El 62% de la fuerza laboral que fue transferida de una empresa subcontratista a una operadora tuvo un aumento salarial igual o superior al 10 por ciento. En noviembre de 2020 el 83% de los empleos formales era permanente, al cierre de 2021 esta proporción se elevó al 90 por ciento. La reforma de subcontratación incrementó la permanencia de los trabajadores en la empresa. Del total de trabajadores migrados, 2.8 millones cotizaron los 31 días del último mes del año, período de estacionalidad. No generó distorsión alguna en el mercado laboral formal pues no se reportó un aumento en el número de bajas.