Descubre cómo los contribuyentes pueden deducir inversiones en proyectos cinematográficos y fortalecer la industria cultural

Descubre cómo los contribuyentes pueden deducir inversiones en proyectos cinematográficos y fortalecer la industria cultural

El 7 de enero de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional.

Dicho estímulo es conocido como EFICINE, y permite a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta (ISR) aportar recursos económicos a proyectos cinematográficos nacionales.

Este estímulo está regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) y tiene como objetivo fomentar la creación, producción y distribución de cine mexicano, fortaleciendo la industria cultural del país.

De acuerdo con un texto publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), con el acuerdo:

Se reforman las reglas 1, incisos k) y p); 8 inciso g); 9, párrafos, primero fracciones I y II, segundo, tercero fracción III, quinto; 11; 13; 15; 16 primer párrafo; 19 segundo párrafo; 27 párrafos primero inciso c) fracciones iii y iv, segundo, tercero; 28 primer párrafo inciso c), 30 párrafos tercero y octavo; 33 primer párrafo inciso b);

Se adicionan las reglas 10 con un segundo párrafo; 18 con un segundo párrafo a la fracción II.

Los contribuyentes del ISR pueden deducir fiscalmente las cantidades que inviertan en proyectos autorizados por el EFICINE, dentro de los límites establecidos en la legislación fiscal.

Puedes ver el Decreto de referencia completo aquí / Fecha de publicación: 7 de enero de 2025.