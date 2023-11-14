Los expatriados acusan al Servicio de Administración Tributaria de negarles el darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatiza que la condición de migrante no disminuye la valía de ningún ser humano, y nadie, ni autoridades ni particulares, tiene derecho a proporcionar un trato diferenciado y excluyente a este grupo de población. A pesar de estas directrices, los migrantes, tanto temporales como permanentes, han enfrentado discriminación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al intentar registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recibió 17 quejas en febrero de 2022, ya que el SAT, en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Colima 1, negó el RFC a migrantes, según información solicitada por El Economista a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. La negativa se basó en el argumento inicial del SAT de que la credencial de Visitante por Razones Humanitarias, expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM), no era suficiente para la inscripción en el RFC, a pesar de ser el único documento disponible para los migrantes. Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora de Agenda Migrante y red VIRAL, destacó que declarar como inválida la credencial de Visitante por Razones Humanitarias es ilegal y un error, resaltando la necesidad de una mayor sensibilización y capacitación para los servidores públicos.

Pláticas con INM y CNDH para abordar la discriminación

Rendón Cárdenas informó que están trabajando con el INM y la CNDH en la sensibilización directa de los agentes migratorios. "Estamos proporcionando capacitaciones presenciales con una metodología de sensibilización y atención directa para garantizar que las personas sean capaces de atender a los migrantes de manera adecuada".

Rectificación del SAT en Colima

La información de la Prodecon señala que el SAT en Colima finalmente restituyó los derechos de los quejosos, reconociendo que la credencial de Visitante por Razones Humanitarias es un documento válido. Aunque se corrigió la decisión, resalta la necesidad de abordar las barreras que enfrentan los migrantes en diversos ámbitos, incluida la inclusión financiera y la apertura de cuentas bancarias.

Desafíos en la inclusión financiera

Rendón Cárdenas mencionó que, además del SAT, otra barrera para los migrantes ha sido la inclusión financiera, especialmente en la apertura de cuentas bancarias. Señaló que a pesar de tener refugio en México, solo dos bancos de más de 50 existentes en el país abren cuentas para este grupo de la sociedad. La asociación civil está en conversaciones con la Asociación de Bancos de México para abordar este desafío.