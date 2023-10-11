El decreto establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México y aplica para diez sectores clave El Gobierno federal anunció una serie de estímulos fiscales destinados a promover la inversión y el desarrollo de empresas exportadoras en 11 actividades económicas clave del país, como la producción de motores eléctricos y la fabricación de equipo médico. Estos incentivos están diseñados para aprovechar la creciente tendencia del nearshoring, que busca optimizar operaciones y fortalecer la economía nacional. El nearshoring consiste en mudar las fábricas del país de origen a uno cercano en el que los salarios de los trabajadores, los insumo y hasta los impuestos son más baratos. “Este decreto establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México y aplica para diez sectores clave de la economía mexicana”, señaló el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. Los diez sectores que incluye este decreto son altamente exportadores: componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía. El primer estímulo fiscal permite la deducción inmediata de la inversión en nuevos activos fijos adquiridos a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Los porcentajes de deducción varían, oscilando entre el 56% y el 89%. El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala la relevancia de otorgar estos beneficios a las empresas que buscan mejorar sus operaciones mediante el nearshoring. Este estímulo fiscal será aplicable a empresas que produzcan y exporten una variedad de productos, desde alimentos hasta motores de automóviles. También abarca la fabricación de baterías y accesorios eléctricos, equipos médicos no electrónicos y la producción de obras cinematográficas y audiovisuales, entre otros. El porcentaje máximo de deducción, el 89%, se aplicará a maquinaria y equipos destinados a la investigación de nuevos productos y tecnología en el país. Para computadoras personales, servidores y otros equipos electrónicos, se establece una deducción del 88%. El 86% se aplicará a aviones dedicados a la aerofumigación agrícola, así como a la manufactura y transformación de baterías para vehículos eléctricos. Además, se otorgará un 83% de deducción a la manufactura y transformación de componentes magnéticos y pantallas de cristal líquido, entre otros, para impulsar la industria de la computación. Estos estímulos fiscales están diseñados para impulsar la inversión, la innovación y el crecimiento económico en México.