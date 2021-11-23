El país se posiciona como uno de los integrantes de la Organización con niveles altos en cuanto a desigualdad, acompañado de Turquía, Chile y EU. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo...

El país se posiciona como uno de los integrantes de la Organización con niveles altos en cuanto a desigualdad, acompañado de Turquía, Chile y EU. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el documento “¿Es importante la desigualdad?”, en el cual manifiesta su preocupación por el aumento en la desigualdad. De acuerdo con el reporte, México es uno de los países con niveles más elevados en cuanto a desigualdad, así como la percepción de ésta en la población, solo por detrás de Chile. Los otros dos países con niveles altos de desigualdad son Turquía y Estados Unidos, por su parte, los que cuentan con niveles bajos son los países nórdicos. En esta encuesta se menciona que 80% de los encuestados sienten que las diferencias de ingresos en sus países son muy grandes, por su parte, la percepción de desigualdad en México es de 72%, siendo una cifra inferior al promedio del organismo. De acuerdo con el índice Gini (medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos), México cuenta con 0.42 puntos, cuando la media de la organización es de 0.32 puntos.

Otros resultados

Otro dato interesante que mostró este estudio es la polarización en cuanto a opiniones en torno a las políticas de redistribución de ingresos, principalmente en momentos de emergencia sanitaria. “Mientras que el porcentaje que está muy de acuerdo con que las diferencias de ingresos son demasiado grandes se alinea con la media de la OCDE (con 37% frente a 39%), México tiene uno de los porcentajes más altos de personas que no están de acuerdo con que las disparidades de ingresos sean demasiado grandes, con 17%”, apunta la OCDE. En la percepción de la proporción de ingresos que va a 10% de los hogares más ricos, el estudio muestra que los mexicanos tuvieron 32% frente al 25% de la OCDE. “Aunque los mexicanos perciben un alto nivel de desigualdad y una baja movilidad social, sus percepciones siguen siendo inferiores a las de países con niveles de desigualdad igualmente elevados, lo que puede explicar los niveles comparativamente bajos de preocupación”, agregó.

Esperanza de igualdad

Por su parte, para que en México exista la igualdad de oportunidades el porcentaje es bajo, ya que se piensa que 60 de cada 100 niños seguirá en condiciones precarias, para la OCDE esta medida es de 55. Además, el 86% de los participantes en el estudio piensa que el gobierno debe reducir la diferencia de ingresos a través de los impuestos, así como proporcionar mayores prestaciones sociales, para la organización la media es del 66%.

Disminuir la desigualdad

Con base en estos resultados, el organismo menciona que, aunque la recuperación al Covid-19 brindará la oportunidad de implementar reformas laborales que tomen los niveles de desigualdad, el implementar algunas medidas requiere de un apoyo generalizado del público. Sin embargo, menciona que son los responsables en plantear estas políticas los que deben de considerar las preferencias en las personas por combinaciones de políticas específicas y con esto mejorar las oportunidades de igualdad, o, en su defecto, centrarse en igualar los resultados. Con información de El Universal y Milenio https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexicanos-no-reconocen-gran-desigualdad-de-ingresos-ocde https://www.milenio.com/negocios/ocde-mexico-niveles-altos-desigualdad-region

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