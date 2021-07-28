El servicio es completamente gratis, pero se mantiene gracias a las contribuciones voluntarias que los usuario pueden hacer vía Pay Pal. La escasez de citas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un problema que se ha acentuado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando debido a las medidas de distanciamiento social implementadas para limitar la propagación del virus la dependencia gubernamental empezó a trabajar a una fracción de su capacidad. Lo anterior ha incentivado la creación de comunidades como la de la cuenta de Twitter @SATsincitas, que comparte la información recopilada por usuarios relativa a la disponibilidad de citas, con lo que los seguidores de la cuenta pueden rápidamente sacar la suya, antes de que se agoten. Además, en Facebook algunos contribuyentes han creado grupos privado en donde comparten tips para conseguir citas, avisan cuando hay disponibilidad de citas, entre otra información. Una nueva iniciativa es Sacarcita, una página de internet en la que los contribuyentes interesados pueden registrarse introduciendo sus datos personales, como RFC, nombre y correo electrónico. También tienen que especificar el tipo de trámite que quieren hacer, en qué estado y oficina del SAT. Tras hacer esto, el sistema verifica de manera automatizada la disponibilidad de citas. Sin embargo, aseguran que hay un factor humano involucrado, pues el captcha que es necesario llenar para obtener una cita se llena a mano. El servicio es completamente gratis, pero se mantiene gracias a las contribuciones voluntarias que los usuario pueden hacer vía Pay Pal. Para hacer uso del servicio sólo tienes que entrar a la página de Sacarcita haciendo clic en esta liga. Tras introducir tus datos, el sistema te avisará cuando encuentre una cita para ti.

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