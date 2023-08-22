Entre los temas que proponen los contadores están la suspensión de sellos digitales, el dictamen fiscal, los esquemas reportables y la deducción de medicamentos El próximo 8 de septiembre, el Poder...

Entre los temas que proponen los contadores están la suspensión de sellos digitales, el dictamen fiscal, los esquemas reportables y la deducción de medicamentos El próximo 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo debe entregar el Paquete Económico para 2024 a la Cámara de Diputados. El Paquete Económico contiene los siguientes documentos:

Criterios Generales de Política Económica (CGPE)

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Generalmente, en el Paquete Económico se exponen algunos de los cambios fiscales más importantes a aplicar durante su año de vigencia.

Propuesta de reforma fiscal para 2024

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente informó que está desarrollando una propuesta de reforma fiscal para 2024. En su conferencia mensual de julio, el IMCP indicó que dentro de los temas que se encuentran incluidos en esta reforma, se encuentran los siguientes:

Sellos digitales: existen afectaciones y perjuicios para los negocios por la aplicación de supuestos de restricción temporal y cancelación de sellos digitales. Consideramos que esas circunstancias deben ser aplicadas sin que perjudiquen las operaciones diarias de los contribuyentes.

existen afectaciones y perjuicios para los negocios por la aplicación de supuestos de restricción temporal y cancelación de sellos digitales. Consideramos que esas circunstancias deben ser aplicadas sin que perjudiquen las operaciones diarias de los contribuyentes. Dictamen fiscal: consideramos conveniente que la presentación de esta obligación sea nuevamente en julio, ya que la disminución en casi dos meses en su fecha original representa un plazo insuficiente para que los Contadores puedan preparar la documentación necesaria.

consideramos conveniente que la presentación de esta obligación sea nuevamente en julio, ya que la disminución en casi dos meses en su fecha original representa un plazo insuficiente para que los Contadores puedan preparar la documentación necesaria. Esquemas reportables: ante diversas ambigüedades e imprecisiones en conceptos e hipótesis sobre los denominados “esquemas reportables” se debe establecer con claridad el alcance de la normatividad regulatoria.

ante diversas ambigüedades e imprecisiones en conceptos e hipótesis sobre los denominados “esquemas reportables” se debe establecer con claridad el alcance de la normatividad regulatoria. Colegiaturas: el estímulo fiscal a las colegiaturas debería aplicarse sin ningún límite e incluirse las colegiaturas de educación superior.

el estímulo fiscal a las colegiaturas debería aplicarse sin ningún límite e incluirse las colegiaturas de educación superior. Prestaciones: existen erogaciones operativas cuyas deducciones no deben estar en lo absoluto limitadas. Entre ellas, la deducción de las prestaciones exentas pagadas a los trabajadores.

existen erogaciones operativas cuyas deducciones no deben estar en lo absoluto limitadas. Entre ellas, la deducción de las prestaciones exentas pagadas a los trabajadores. Autos y viajes: consideramos que los límites de algunas deducciones fiscales como la de los automóviles y gastos de viajes deben incrementarse.

consideramos que los límites de algunas deducciones fiscales como la de los automóviles y gastos de viajes deben incrementarse. Deducción de medicamentos: establecer en la Ley del ISR que se permita la deducción de medicinas, así como la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, aun cuando estos conceptos se eroguen en forma independiente de su hospitalización.

establecer en la Ley del ISR que se permita la deducción de medicinas, así como la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, aun cuando estos conceptos se eroguen en forma independiente de su hospitalización. Deducción de pagos de nómina: se solicita derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del ISR para permitir la deducción a 100% de los pagos, que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, es decir, para permitir la deducción del 100% de los pagos de nómina.

se solicita derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del ISR para permitir la deducción a 100% de los pagos, que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, es decir, para permitir la deducción del 100% de los pagos de nómina. Complemento Carta Porte: limitar la obligación de la emisión de este complemento a grandes contribuyentes y que este no contenga datos sensibles que pongan en riesgo a los transportistas.

limitar la obligación de la emisión de este complemento a grandes contribuyentes y que este no contenga datos sensibles que pongan en riesgo a los transportistas. RESICO para sociedades civiles: a fin de evitar que sea excesivo el ISR a cargo de las sociedades civiles que tributan en el RESICO de personas morales, proponemos que explícitamente a las sociedades o asociaciones civiles se les permita la deducción de los anticipos que entreguen a sus socios o asociados.

a fin de evitar que sea excesivo el ISR a cargo de las sociedades civiles que tributan en el RESICO de personas morales, proponemos que explícitamente a las sociedades o asociaciones civiles se les permita la deducción de los anticipos que entreguen a sus socios o asociados. Razón de negocios: proponemos definir con precisión en el Código Fiscal de la Federación, el concepto de razón de negocios o, al menos, dar los elementos objetivos para determinarlo, o incluso citar, de manera enunciativa, ejemplos o cuándo se considera que existe razón de negocios.

proponemos definir con precisión en el Código Fiscal de la Federación, el concepto de razón de negocios o, al menos, dar los elementos objetivos para determinarlo, o incluso citar, de manera enunciativa, ejemplos o cuándo se considera que existe razón de negocios. Tributación internacional: buscamos que se aclare y señale, en forma expresa, la referencia consistente en que, para determinar la tributación correspondiente a cada miembro o integrante del fondo de inversión, sean aplicables los beneficios de los Convenios para Evitar la Doble Tributación firmados por México.

buscamos que se aclare y señale, en forma expresa, la referencia consistente en que, para determinar la tributación correspondiente a cada miembro o integrante del fondo de inversión, sean aplicables los beneficios de los Convenios para Evitar la Doble Tributación firmados por México. Garantía de actuación: proponemos establecer en la Ley Aduanera, la obligación de importadores, agentes o agencias aduanales para presentar una fianza anual ante la Agencia Nacional de Aduanas de México que sirva para garantizar su actuación.

proponemos establecer en la Ley Aduanera, la obligación de importadores, agentes o agencias aduanales para presentar una fianza anual ante la Agencia Nacional de Aduanas de México que sirva para garantizar su actuación. Padrón de especialistas: estimamos conveniente crear un padrón de profesionales especialistas en materia de comercio exterior, que revisen y emitan su opinión técnica respecto del cumplimiento de obligaciones en materia de comercio exterior por parte de las personas que lleven a cabo este tipo de operaciones.

estimamos conveniente crear un padrón de profesionales especialistas en materia de comercio exterior, que revisen y emitan su opinión técnica respecto del cumplimiento de obligaciones en materia de comercio exterior por parte de las personas que lleven a cabo este tipo de operaciones. Retomar la deducción inmediata de inversiones para micro y pequeñas empresas que estuvo vigente hasta 2018: en donde era posible deducir, en algunos activos fijos, hasta 90% en el ejercicio en que se adquirió el activo fijo.

La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que los negocios necesitan innovar, adaptarse a los cambios y no todos cuentan con los recursos para ello. Por eso, considera que si el Gobierno de México otorga facilidades y/o beneficios fiscales, con esto podría apoyar a los empresarios y emprendedores.