Las oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional del SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está de vacaciones. Su periodo vacacional decembrino inició el 19 y terminará el 30 de diciembre. Sim embargo, la autoridad fiscal detalló que las oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional. La atención de servicios será en horario habitual, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 16:00 horas. Las personas físicas pueden acudir a cualquier oficina del SAT y se les atenderá sin cita, de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm. El SAT también atenderá sin cita, con atención prioritaria a:

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Mujeres embarazadas o con menores lactantes

Cabe destacar que, si se cuenta con una cita previa, se podrán realizar los trámites en las oficinas en los horarios de atención señalados. Aunque en esos días el SAT esté de vacaciones, también habrá personal de guardia necesario para mantener la operación y continuidad en el ejercicio de las facultades de la institución. Por lo que, si tienes una cita programada entre los días del periodo vacacional, podrás acudir a las oficinas del fisco.