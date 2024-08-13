Recientemente, el SAT dio a conocer los cambios de los nuevos instructivos del Complemento para el traslado de mercancías El 7 de agosto de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publ...

Recientemente, el SAT dio a conocer los cambios de los nuevos instructivos del Complemento para el traslado de mercancías El 7 de agosto de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó nuevos instructivos de llenado del Complemento Carta Porte, según los diferentes medios de transporte. De acuerdo con Fiscalia, entre los cambios de los nuevos instructivos se encuentran los siguientes:

Instructivo de llenado para autotransporte terrestre

Se actualiza la cronología de las vigencias y entradas en vigor de las versiones del Complemento Carta Porte.

CFDI DE TIPO INGRESO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE

2. Información del Complemento Carta Porte 2.5 Figura de transporte 2.5.1. Tipos de figura

Se aclara que, en el campo tipo de figura se deben registrar o seleccionar las claves del catálogo c_FiguraTransporte. Anteriormente, sólo se indicaba que se seleccionaría una sola clave. En este sentido, ante la incorporación reciente de la clave “05 - Integrante de Coordinados”, se agrega una nota que indica que si el emisor del comprobante pertenece al Régimen de los Coordinados y el CFDI se expide a cuenta de un integrante del coordinado, se debe registrar en el campo “TipoFigura”, la clave 01 con descripción Operador, para describir la persona o personas que conducen la unidad para realizar el traslado de acuerdo a su operación, adicionalmente puede registrar la clave 05 con descripción Integrante de Coordinados.

CFDI DE TIPO TRASLADO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE

2. Información del Complemento Carta Porte 2.4 Figura de transporte 2.4.1. Tipos de figura

Ante la incorporación reciente de la clave “05 - Integrante de Coordinados”, se agrega una nota que indica que si el emisor del comprobante pertenece al Régimen de los Coordinados y el CFDI se expide a cuenta de un integrante del coordinado, se debe registrar en el campo “TipoFigura”, la clave 01 con descripción Operador, para describir la persona o personas que conducen la unidad para realizar el traslado de acuerdo a su operación, adicionalmente puede registrar la clave 05 con descripción Integrante de Coordinados.

APÉNDICE

Notas Generales

Se agrega la Nota 10, para señalar:

Nota 10: Régimen de Coordinados

En el caso de que el emisor del comprobante pertenezca al Régimen de los Coordinados y el CFDI se expide a cuenta de un integrante del coordinado, se debe registrar en el campo “TipoFigura”, la clave 01 con descripción Operador, para describir la persona o personas que conducen la unidad para realizar el traslado de acuerdo a su operación, adicionalmente puede registrar la clave 05 con descripción Integrante de Coordinados e incorporar la información correspondiente en los campos “RFCFigura” y “NombreFigura”.

Instructivo de llenado para autotransporte aéreo

Se actualiza la cronología de las vigencias y entradas en vigor de las versiones del Complemento Carta Porte. No se incluyen cambios de fondo.

Instructivo de llenado para autotransporte ferroviario

Se actualiza la cronología de las vigencias y entradas en vigor de las versiones del Complemento Carta Porte.

CFDI DE TIPO INGRESO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE

2. Información del Complemento Carta Porte 2.4 Transporte Ferroviario 2.4.2 CARRO Toneladas netas del carro (ToneladasNetasCarro):

Se hace la siguiente precisión: En caso de que se registre la sección Carro: Contenedor, este campo debe ser igual a la suma de los valores registrados en el campo Peso Neto de la mercancía (PesoNetoMercancia) el cual se registra en kilogramos, por lo que se debe realizar la conversión correspondiente a toneladas.

CFDI DE TIPO TRASLADO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE

2. Información del Complemento Carta Porte 2.2 Mercancías Peso neto total (PesoNetoTotal):

Dentro de la Nota, se hizo la siguiente precisión: Se debe registrar el valor en toneladas, ya que es la unidad de peso registrada en el campo Toneladas Netas carro

2.3 Transporte Ferroviario 2.3.2 CARRO Toneladas netas del carro (ToneladasNetasCarro):

Se hace la siguiente precisión: En caso de que se registre la sección Carro: Contenedor, este campo debe ser igual a la suma de los valores registrados en el campo Peso Neto de la mercancía (PesoNetoMercancia) el cual se registra en kilogramos, por lo que se debe realizar la conversión correspondiente a toneladas.

Instructivo de llenado para autotransporte marítimo

Se actualiza la cronología de las vigencias y entradas en vigor de las versiones del CCP.

CFDI DE TIPO INGRESO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE

2. Información del Complemento Carta Porte 2.3 Mercancías

Peso bruto total (PesoBrutoTotal): Se agrega la siguiente precisión en la nota: En el caso de que las unidades de peso registradas en el campo UnidadPesoMerc sean diferentes por cada mercancía, se debe realizar la conversión correspondiente a la unidad que se registre en el campo Mercancias:UnidadPeso. Peso neto total (PesoNetoTotal): Se agrega la siguiente precisión en la nota: En el caso de que las unidades de peso registradas en el campo UnidadPesoMerc sean diferentes por cada mercancía, se debe realizar la conversión correspondiente a la unidad que se registre en el campo Mercancias:UnidadPeso. 2.3.1.1 Detalle de la mercancía Unidad de peso de la mercancía (UnidadPesoMerc): Se agrega la siguiente precisión: En este campo se debe registrar o seleccionar una clave del catálogo catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso de los bienes y/o mercancías que se trasladan, que corresponda con los valores registrados en el campo PesoBruto, PesoNeto y PesoTara.

CFDI DE TIPO TRASLADO CON COMPLEMENTO CARTA PORTE

2. Información del Complemento Carta Porte 2.2 Mercancías Peso bruto total (PesoBrutoTotal):

Se agrega la siguiente precisión en la nota: En el caso de que las unidades de peso registradas en el campo UnidadPesoMerc sean diferentes por cada mercancía, se debe realizar la conversión correspondiente a la unidad que se registre en el campo Mercancias:UnidadPeso. Peso neto total (PesoNetoTotal): Se agrega la siguiente precisión en la nota: En el caso de que las unidades de peso registradas en el campo UnidadPesoMerc sean diferentes por cada mercancía, se debe realizar la conversión correspondiente a la unidad que se registre en el campo Mercancias:UnidadPeso.

2.2.1.1 Detalle de la mercancía

Unidad de peso de la mercancía (UnidadPesoMerc): Se agrega la siguiente precisión: En este campo se debe registrar o seleccionar una clave del catálogo catCartaPorte:c_ClaveUnidadPeso de los bienes y/o mercancías que se trasladan, que corresponda con los valores registrados en el campo PesoBruto, PesoNeto y PesoTara.