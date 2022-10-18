El problema principal está en la tabla de rangos de salarios, a través de la cual se define el monto de la cuota a pagar Actualmente, diversas iniciativas se están discutiendo en el Senado o en la ...

El problema principal está en la tabla de rangos de salarios, a través de la cual se define el monto de la cuota a pagar Actualmente, diversas iniciativas se están discutiendo en el Senado o en la Cámara de Diputados, entre las cuales están:

Aumento en los días de vacaciones.

Nueva ley de los husos horarios.

La reforma en materia de destino de cuentas bancarias inactivas.

Sin embargo, hay un tema que no ha sido abordado por los legisladores: la corrección de un error en las cuotas de cesantía y vejez, según reporta Fiscalia. El artículo indica que los aumentos graduales en las cuotas de cesantía y vejez en 2023 son inoperables por error en la Ley.

Rangos con salario mínimo y UMA

Fiscalia realizó un análisis detallado de la reforma por la cual asciende la cuota patronal en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez y concluyó que su implementación es inoperable para el 2023. El artículo indica que el problema principal está en la tabla de rangos de salarios, a través de la cual se define el monto de la cuota a pagar. Lo anterior se debe a que estos rangos están estructurados con Salario Mínimo (SM) en los primeros dos rangos, y con Unidad de Medida y Actualización (UMA) en los rangos restantes, y es precisamente esto lo que genera la inconsistencia que deriva en la inaplicabilidad de la tabla. En el texto se explica que debido a que el SM es superior a la UMA, los dos primeros rangos quedan inoperantes, porque no hay forma matemática posible para categorizar el Salario Base de Cotización (SBC) de un trabajador dentro de los primeros rubros. Nótese cómo en el segundo rango de “1.01 SM a 1.50 UMA”, traducido a pesos, el límite inferior es mayor que el límite superior. Esto por el mismo motivo señalado previamente: el SM es, actualmente, superior a la UMA. Por eso, se señala que resulta complejo (si no es que imposible) determinar la cuota patronal para los trabajadores con SBC localizado en alguno de estos rangos.