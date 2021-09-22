En el Paquete Económico se incluye una propuesta con la que los vehículos blindados pagarían una cantidad mayor por impuestos El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ...

En el Paquete Económico se incluye una propuesta con la que los vehículos blindados pagarían una cantidad mayor por impuestos El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó el Paquete Económico 2022 y aunque no se incluyeron nuevos impuestos, si se incluyeron algunas modificaciones. Una de las propuestas que discutirá el Congreso de la Unión consiste en que los autos blindados paguen el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), no solamente por el valor del vehículo, sino también el costo de protección debido al material utilizado para este fin. Con esto, el gobierno planea que los materiales sean considerados para el cálculo del ISAN, ya que estos bienes no son adquiridos por la mayoría de la población. Actualmente,la Ley del ISAN indica que, en automóviles blindados, a excepción de camiones, las tarifas se aplican al precio de enajenación sin incluir el valor del material utilizado.

Lo que dice la Comisión

En entrevista con El Contribuyente, Alma Díaz, delegada de la Comisión de Blindaje Automotriz del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB), dijo que la autoridad no ha tenido un acercamiento para hablar respecto a este tema, pues no saben quién determinará el monto sobre el que se calculará el impuesto. “Sería interesante que quienes están proponiendo la iniciativa se acercaran con los consejos a dialogar para determinar los acuerdos y saber a ciencia cierta cómo será la mecánica”, agrega. Alma Díaz mencionó que este gravamen es injusto, ya que, debido al deficiente servicio de seguridad en el país, la gente comienza a blindar sus unidades. “Actualmente los delincuentes portan pistolas, hasta el que se sube al transporte público carga con pistola, es por esto por lo que la necesidad de protección va en aumento”. Con información de Alto Nivel y Reforma https://www.altonivel.com.mx/actualidad/paquete-economico-2022-vehiculos-blindados-pagarian-mas-impuestos/ https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?\_\_rval=1&urlredirect=/elevaran-impuesto-a-autos-nuevos-blindados/ar2255199

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