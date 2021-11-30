En el caso del Rey del outsourcing hay al menos 10 coacusados, de los cuales 8 han librado la imputación por falta de pruebas o amparos, entre los cargos que se le imputan son la delincuencia orga...

En el caso del Rey del outsourcing hay al menos 10 coacusados, de los cuales 8 han librado la imputación por falta de pruebas o amparos, entre los cargos que se le imputan son la delincuencia organizada y lavado de dinero.

La audiencia de Raúl Beyruti Sánchez, fundador y presidente de GIN Group, mejor conocido como el Rey del outsourcing, que estaba programada para ayer, fue aplazada por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. En dicha audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputaría los delitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con La Jornada, integrantes de la defensa de Beyruti argumentaron que la diligencia, que se realizaría por videoconferencia, se retrasó porque el Ministerio Púbico no se presentó.

Los otros acusados

En el caso del Rey del outsourcing hay al menos 10 coacusados, de los cuales ocho han librado la imputación por falta de pruebas o amparos. Aunque tres ya fueron detenidos, diferentes jueces de control dictaron auto de libertad porque el Ministerio Público no acreditó que las empresas a las que pertenecen estaban constituidas específicamente con la finalidad de beneficiar a Beyruti, según información de dicho medio. Además, un juez del cuarto distrito en el Estado de México ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en contra de los otros cinco implicados. En septiembre, cuatro de las 10 personas contra las que se ordenó la aprehensión libraron la sentencia por falta de elementos, ya que un juez resolvió no vincular a proceso a los tres que fueron detenidos, mientras que otro ganó el amparo contra la captura en forma definitiva, de acuerdo con Reforma.

Las denuncias contra Beyruti

Desde octubre de 2020 existían dos denuncias penales contra el Rey del outsourcing, una presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otra por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con El Financiero, las denuncias fueron presentadas el 18 de agosto de 2020 (IMSS) y el 28 de octubre del 2020 (SAT). En ellas, se le acusa de un quebranto por 40 millones de pesos en perjuicio de sus trabajadores y de defraudación fiscal equiparada por 223 millones de pesos y de haber omitido enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses enero-junio de 2017, respectivamente. Desde 2018, el empresario ha tramitado varios juicios de amparo contra órdenes de aprehensión de la FGR, según información de El Financiero. Como reportamos en El Contribuyente en septiembre, después de estar prófugo de la justicia por siete meses, Beyruti manifestó su disposición de participar en la audiencia en la que la FGR pretendía imputar los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por aproximadamente 4 millones 355 mil 705 pesos. Sin embargo, al no conseguir que la audiencia se realizara por videoconferencia, no se presentó, pues sería capturado e internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. La orden de aprehensión emitida el 12 de febrero, indica que entre 2014 y 2017, Beyruti Sánchez recibió 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de cinco empresas, de las cuales 4 son empresas “factureras” :

Pioneros en Administración S.A. de C.V.

Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V.

Tikhvin S.A. de C.V.

Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V.

Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la FGR, el Rey del outsourcing utilizó las empresas Pioneros en Administración, Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones, Tikhvin, Manejo Gráfico del Sur y Glabal Crecimiento para lavar el dinero que obtuvo. Con información de La Jornada, Reforma y El Financiero. https://www.jornada.com.mx/2021/11/30/politica/013n1pol https://www.reforma.com/pierde-fuerza-caso-en-contra-de-beyruti/ar225281 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/giran-orden-de-aprehension-contra-raul-beyruti-el-rey-del-outsourcing/

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