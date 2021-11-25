En lo que va del año, 121 funcionarios públicos del fisco han sido denunciados ante el Ministerio Público. Al cierre de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 121 denuncia...

En lo que va del año, 121 funcionarios públicos del fisco han sido denunciados ante el Ministerio Público. Al cierre de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 121 denuncias contra sus propios funcionarios públicos ante el Ministerio Público. Es importante destacar que 37 de los funcionarios pertenecen al sector aduanero. Como señala El Economista, estos son los principales delitos que encontró el SAT:

Relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Equiparable al contrabando.

Contrabando.

Falsificación de documentos.

Delincuencia organizada.

Ejercicio ilícito de servicio público.

Acceso ilícito a sistemas y equipos.

Además, el fisco dio a conocer que en lo que va del año se han presentado 1,909 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 1,975 personas. De este total, solamente 263 personas han sido vinculadas a proceso.

SAT pide acción a la FGR

A inicios de octubre, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, reconoció que hay corrupción en la dependencia que dirige, pero dijo que la FGR no ha hecho nada ante las denuncias presentadas. Al participar en una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Buenrostro reconoció que se generó corrupción en el sistema de citas. “Es correcto, se vendieron”, indicó. Buenrostro Sánchez atribuyó el acaparamiento y venta de citas a granjas de bots y a ex funcionarios del SAT que conocen el sistema automático. Pero también dijo que hay servidores públicos del SAT que se prestaron a la corrupción. Sin embargo, la funcionaria dijo que hace falta que la FGR atienda las denuncias presentadas por el SAT. “Tan se ha corregido la corrupción o se está atacando, que por cada 10 trabajadores se ha cesado a uno por casos de corrupción, hay más de 3 mil denuncias en la Fiscalía General de la República”, señaló. Buenrostro Sánchez reconoció que sí hay corrupción y que la están atacando, pero dijo que necesitan el apoyo de la FGR. “Mientras siga la impunidad de nada sirve que lo denunciemos, tiene que haber un castigo, sino va a ser inútil”, advirtió la jefa del SAT. Con información de Infobae y El Economista https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/14/por-delincuencia-organizada-sat-denuncio-a-13-servidores-publicos/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hasta-octubre-habia-121-funcionarios-publicos-denunciados-ante-el-MP-SAT-20211121-0041.html

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