De hecho, el SAT ya tiene abiertos casos penales de fraude fiscal contra algunas de las empresas más grandes del país. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo ...

De hecho, el SAT ya tiene abiertos casos penales de fraude fiscal contra algunas de las empresas más grandes del país. Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que este año el fisco ya ha abierto “cuatro o cinco” casos de fraude fiscal contra algunas de las empresas más grandes del país. Además, declaró que el SAT ya está preparado para presentar más denuncias penales por evasión fiscal contra otras compañías. En entrevista con Reuters esta semana, Buenrostro dijo que en administraciones pasadas se daba indulgencia a las grandes compañías: “Antes había defraudación fiscal y nunca se le dio vista al procedimiento penal. Ahorita los empresarios ya saben que si cometen defraudación fiscal, se tendrá que abrirle el procedimiento penal”.

SAT prepara denuncias por evasión fiscal

Por el momento, el SAT no ha dicho qué empresas enfrentan los cargos por evasión fiscal. Pero sí aclararon que pertenecen a los sectores de acero, alimentos, automóviles, productos farmacéuticos, finanzas, minería, venta minorista y energía. A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes contribuyentes tenían adeudos por más de 50 mil millones de pesos con el fisco. Esta estrategia forma parte de una campaña para aplicar de manera más estricta las leyes fiscales. En este sentido, algunas empresas importantes ya han tenido que llegar a acuerdos con el SAT. En lo que va del año, el fisco ha recuperado 28 mil millones de pesos de evasores. La gran mayoría de este monto viene de cuatro grandes empresas: Walmart, FEMSA, América Móvil e IBM. En números cerrados esto es lo que hasta el momento ha pagado cada una:

Walmart: 8 mil millones de pesos.

FEMSA: 8,700 millones de pesos.

América Móvil: 8,290 millones de pesos.

IBM: 669 millones de pesos.

Hasta el momento, Buenrostro no ha dicho si estas cuatro empresas enfrentaron o no cargos penales.

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