La aplicación gratuita para dispositivos móviles permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida y segura El Servicio de Administración Trib...

La aplicación gratuita para dispositivos móviles permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida y segura El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil. Para que los contribuyentes aprendan a usar la nueva app y emitan facturas por medio del celular, la autoridad fiscal recientemente publicó el 'Manual de usuario Factura SAT Móvil'.

Requerimientos mínimos

De acuerdo con el manual, los requerimientos mínimos para poder usar la app son los siguientes:

La aplicación debe estar instalada en el dispositivo. Se encuentra disponible para su descarga gratuita en Play Store para dispositivos Android y App Store para sistema iOS.

Acceso a internet para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Contar con Contraseña activa y Certificado de Sello Digital (CSD) vigente.

El manual indica que al descargar la aplicación, aparecerá el ícono de Factura SAT Móvil en la pantalla de inicio del teléfono, se debe abrir la aplicación e inicia sesión con el RFC y la Contraseña activa. Al autenticarse por primera vez, la aplicación muestra los Términos y condiciones de uso. Después de aceptarlos, aparece la pantalla principal para hacer uso de la aplicación. Al iniciar sesión, se muestra el nombre o razón social del contribuyente en la parte superior de la pantalla. Del lado izquierdo superior aparece el ícono de Menú principal y en la esquina inferior derecha el ícono de Menú flotante. Entre los temas que se tratan en el 'Manual de usuario Factura SAT Móvil', se encuentran los siguientes:

Configuración

Productos y servicios

Campos opcionales

Consideración general

Administrar clientes frecuentes

Administrar plantillas de facturas

Generar una factura

Consultar una factura

Puedes ver el manual de usuario que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: julio de 2023.

Cómo es la nueva app

La aplicación gratuita para dispositivos móviles permite generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0, además de consultarlas de manera fácil, rápida y segura. La app sirve para que las personas físicas y morales pueden hacer lo siguiente:

Generar facturas de ingreso desde el dispositivo móvil los 365 días del año

Consultar facturas emitidas y recibidas en cualquier momento.

Recibir alertas en el dispositivo cuando una factura nueva sea emitida desde la aplicación Factura SAT móvil

Timbrar facturas de forma inmediata, las cuales se sellan con el Certificado de Sello Digital (CSD)

Generar un código QR con la información fiscal del contribuyente para que le emitan facturas de manera más rápida.

Con el lector de código QR de la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), Cédula de datos fiscales y el generado en la aplicación, el contribuyente puede registrar de manera más ágil los datos de un cliente. Se pueden configurar catálogos y campos opcionales para facilitar el llenado de la factura. Además, se pueden guardar hasta 20 plantillas y un listado de hasta 18 clientes frecuentes.