Desde el inicio de la pandemia la escasez de citas con el SAT ha sido un problema recurrente. Desde inicios de 2020, los contribuyentes en todo el país han tenido problemas para conseguir cualquier...

Desde el inicio de la pandemia la escasez de citas con el SAT ha sido un problema recurrente. Desde inicios de 2020, los contribuyentes en todo el país han tenido problemas para conseguir cualquier tipo de citas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque el problema estaba presente desde antes de la pandemia, la sana distancia y el cierre de oficinas y trámites presenciales solamente lo empeoró. Ahora que la vacunación ha ido avanzando, se esperaría que los problemas con las citas disminuyan, pero algunos expertos esperan más escasez.

Escasez en 2022

De acuerdo con Expansión, contadores públicos esperan que diversos cambios fiscales adoptados este año provoquen escasez en 2022. De acuerdo con el mismo medio, estas son las olas de escasez que se han registrado:

La primera escasez se dio en mayo de 2020. Ese mes el SAT atendió a 294 mil contribuyentes, mientras que en enero de ese año atendió a 586 mil.

La segunda tuvo lugar en enero de 2021, cuando se atendieron 305 mil contribuyentes. En septiembre de 2020, el SAT atendió a 530 mil.

El primer problema tiene que ver con los fedatarios públicos. En septiembre el SAT anunció la cancelación de 1,022 cuentas de fedatarios públicos que estaban inscritos en el Sistema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos. De acuerdo con el SAT, hay una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT. En la Miscelánea Fiscal se incluyó una modificación para que el próximo año los fedatarios públicos ya no puedan inscribir contribuyentes al RFC por medios electrónicos. El segundo cambio importante tiene que ver con la inscripción obligatoria al RFC para mayores de edad. A partir del 1 de enero de 2022, será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. De acuerdo con representantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la combinación de estos factores llevará a la escasez de citas. En conferencia de prensa Héctor Amaya Estrella, vicepresidente del IMCP, señaló que además de los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, hay que tomar en cuenta a los adultos que nunca se han registrado y que deberán empezar a hacerlo a partir de enero. A estos trámites hay que sumar el rezago que tiene el SAT con los contribuyentes que no han encontrado citas desde el año pasado y que tienen pendiente hacer procesos administrativos con el fisco. Con información de Expansión https://expansion.mx/economia/2021/11/18/se-preve-sat-sin-citas-2022

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