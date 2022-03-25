El IMCO estimó una pérdida fiscal neta de entre 119.3 mil millones de pesos (mdp) y 205.5 mil mdp al cierre de 2022 por el estímulo al IEPS a los combustibles Los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) podrían causar pérdidas a las finanzas públicas de hasta 205.5 mil millones de pesos, reveló un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). De acuerdo con el estudio “El precio del petróleo en las finanzas públicas" del organismo, el aumento en el precio del petróleo tiene un efecto doble sobre las finanzas públicas del país: incrementa los ingresos derivados de la venta de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME), mientras que los estímulos fiscales al IEPS generan pérdidas por la recaudación que se deja de obtener. Por lo anterior, el instituto estimó una pérdida fiscal neta de entre 119.3 mil millones de pesos (mdp) y 205.5 mil mdp al cierre de 2022.

Impacto en finanzas públicas

El IMCO construyó tres escenarios en los que el precio de la MME tendría un comportamiento lineal que llegaría a fines de diciembre de 2022 con promedios anuales de 70 (bajo), 90 (medio) y 110 (alto) dólares por barril, respectivamente. Para cada escenario se estimaron los ingresos petroleros excedentes, así como los estímulos fiscales al IEPS. Después se calculó la diferencia para determinar el balance y las implicaciones en las finanzas públicas del país. Para dimensionar estas cifras, la organización indicó que el monto del escenario más bajo es similar al presupuesto que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para 2022, poco más de 104 mil millones de pesos. Mientras que el monto del escenario más alto es cercano al presupuesto de las pensiones para personas adultas mayores que es de 226.5 mil millones de pesos. Adicionalmente, el IMCO indicó que derivado de las presiones al precio del petróleo en la coyuntura actual; las finanzas públicas de México se pueden ver afectadas en dos sentidos.

La situación de los combustibles

Como reportamos, si el estímulo adicional sobre la gasolina y el diésel se mantiene el resto del año, el costo estimado para la SHCP sería de 330 mil millones de pesos, equivalentes a 5.36% de los ingresos presupuestarios del 2022. Además, ante el aumento en los precios de los combustibles, el gobierno federal implementó el estímulo complementario a gasolinas y diésel, lo que puede provocar recortes en el gasto público de acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).