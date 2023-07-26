El régimen de plataformas digitales del fisco mexicano se implementó el 1 de junio de 2020 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que durante los primeros seis meses del año en curso, logró recaudar un total de 8,664 millones de pesos derivados de la prestación de servicios digitales de diversas plataformas populares como Netflix, Spotify y Uber. Esta suma de ingresos proviene tanto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según lo explicado en un comunicado oficial. La recaudación en todo el 2022 alcanzó los 13,094 millones de pesos, pero no se proporcionaron detalles específicos sobre la cifra obtenida en la primera mitad de ese año. En el año 2021, el fisco mexicano logró captar recursos por un monto de 11,328 millones de pesos relacionados con esta actividad. El SAT también destacó que puso a disposición de los contribuyentes la herramienta "Plataformas tecnológicas", que permite presentar las declaraciones de pagos provisionales y definitivos de los impuestos vinculados a los ingresos obtenidos a través de estas plataformas digitales.

¿Qué es el régimen de plataformas digitales?

El régimen de plataformas digitales se implementó el 1 de junio de 2020 y es aplicable a todas las personas físicas que venden bienes o prestan servicios a través de Internet utilizando intermediarios tecnológicos, informáticos o similares. Este régimen permite a las personas físicas tributar por los ingresos generados a través de diversas plataformas, como Uber, Airbnb, Amazon, Mercado Libre, entre otras, incluyendo los pagos recibidos por cualquier concepto adicional a través de estas plataformas. El SAT ha identificado las siguientes actividades económicas realizadas a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares: