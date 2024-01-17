En la ley, el RIF dejó de existir, pero no ha desaparecido realmente; los contribuyentes que optaron por continuar con el régimen aún pueden utilizarlo. El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024 y sus Anexos 1, 5, 8, 15, 19 y 27. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, en la RMF para 2024 muchas reglas son iguales que las del año pasado, pero hay algunas que son relevantes para los contribuyentes. En entrevista con El Contribuyente, la especialista dijo que un aspecto a considerar tiene que ver con los contribuyentes que quedaron todavía con el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y que siguen con ese régimen. La contadora indicó que dichos contribuyentes pueden seguir llevando contabilidad en el aplicativo de Factura Fácil del SAT. Además, pueden seguir emitiendo sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) globalmente de forma bimestral. Ríos Hernández señaló que en la ley dejó de existir el RIF, pero no ha desaparecido realmente. Esto se debe a que los contribuyentes que optaron por seguir con el RIF, lo pueden seguir conservando. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recordó que en 2022 se derogó el RIF y se implementó el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Pero explicó que los contribuyentes que estaban en el RIF, pudieron presentar un aviso para seguir en ese régimen los años que les faltarán. Esto se debe a que los beneficios del RIF duran 10 años a partir de que se realizó la inscripción en el régimen. “Como se derogó a partir de 2022, los contribuyentes que se dieron de alta en el RIF antes de agosto de 2021 aún podrían tener 10 años de acuerdo con lo que establecieron las disposiciones fiscales. Es decir, prácticamente hasta 2031”, expuso la contadora. Puedes ver la RMF para 2024 aquí / Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2023.