La propuesta de 2026 exige que los CFDI respalden operaciones existentes, verdaderas y reales, y desde 2026 habilita verificaciones con visitas, fotos, audio o video.
El gobierno propone que, a partir de 2025, toda factura electrónica (CFDI) sea válida solo si respalda operaciones existentes, verdaderas o reales. El objetivo es cerrar la puerta a comprobantes simulados; sin embargo, la redacción abre dudas sobre cómo aplicará el sat el nuevo estándar y si bastará con cumplir uno de los conceptos o los tres al mismo tiempo.
Qué significa cada término, según la exposición de motivos
|Término
|Sentido básico propuesto
|Ejemplos de evidencia útil
|Existente
|Hecho que ya ocurrió o está ocurriendo.
|Órdenes de compra cerradas, remisiones firmadas, bitácoras de servicio, entradas/salidas de almacén.
|Verdadera
|No simulada ni fingida; corresponde a lo contratado.
|Contrato y alcance firmados, cotización y aceptación, evidencias de entrega/ejecución que coincidan con el cfdi.
|Real
|Con presencia objetiva verificable por terceros.
|Geolocalización de entrega, fotografías con sellos de tiempo, guías/logs de transporte, trazas de sistemas.
La iniciativa no precisa si el estándar es disyuntivo (“existente o verdadera o real”) o cumulativo (“existente y verdadera y real”), un matiz que podría cambiar el alcance práctico para contribuyentes y fiscalizadores.
Calendario y alcance de la reforma
|Año
|Cambio principal
|Implicación
|2025
|Nuevo requisito de validez: CFDI que ampare operaciones existentes, verdaderas o reales.
|Mayor exigencia en el soporte documental de cada comprobante.
|2026
|Facultades reforzadas para verificar veracidad de CFDI, incluyendo visitas y registro de fotos, audio o video en domicilios fiscales.
|Fiscalización más estricta y probatoria, con énfasis en trazabilidad y materialidad.
Cómo podría aplicarlo el sat en la práctica
- Cruces automatizados de CFDI con inventarios, logística, nómina y pedimentos para detectar inconsistencias.
- Revisión de “materialidad” en domicilios fiscales y de operación (existencia de personal, activos, infraestructura).
- Requerimientos de evidencia objetiva (sellos de tiempo, geolocalización, fotografías) cuando el riesgo sea alto.
- Mayor escrutinio a operaciones entre partes relacionadas o con proveedores de reciente creación.
Qué conviene preparar desde ahora
- Contratos y órdenes de compra: estandarizar plantillas con objeto, lugar y forma de entrega, métricas y anexos técnicos.
- Pruebas de entrega/ejecución: acuses firmados, evidencia fotográfica con sello de tiempo, trazas de sistemas, guías de embarque.
- Logística y almacenes: conciliar entradas/salidas con cfdi; mantener kardex, pesajes y bitácoras auditables.
- Servicios: minutas, reportes de horas, entregables, aceptación del cliente vinculada al CFDI.
- Proveedores: diligencia reforzada (domicilio, personal, activos, permisos) y expediente actualizado.
- Sistemas: habilitar campos para anexar evidencias y referencias de soporte al folio fiscal.
- Políticas internas: checklist previo a timbrado y archivo probatorio por tipo de operación.
Riesgos y dudas que permanecen
- Indefinición sobre si el estándar es disyuntivo o cumulativo (uno o los tres conceptos).
- Posible heterogeneidad de criterios entre administraciones desconcentradas al valorar “veracidad”.
- Alcance y resguardo de imágenes/audio/video tomados en visitas domiciliarias, y garantías de privacidad.
- Tratamiento de operaciones intangibles o digitales donde la “presencia objetiva” requiere parámetros distintos.
Preguntas útiles para tu diagnóstico interno
- ¿Cada CFDI se puede vincular, sin ambigüedad, a un contrato, orden y evidencia de entrega?
- ¿Los datos del CFDI (descripción, cantidades, unidad, domicilio) reflejan con precisión lo ocurrido?
- ¿Tus sistemas permiten recuperar pruebas en menos de 48 horas ante un requerimiento?
- ¿Tienes política de evidencias diferenciada para bienes, servicios e intangibles?