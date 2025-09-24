La propuesta de 2026 exige que los CFDI respalden operaciones existentes, verdaderas y reales, y desde 2026 habilita verificaciones con visitas, fotos, audio o video.

La propuesta de 2026 exige que los CFDI respalden operaciones existentes, verdaderas y reales, y desde 2026 habilita verificaciones con visitas, fotos, audio o video.

El gobierno propone que, a partir de 2025, toda factura electrónica (CFDI) sea válida solo si respalda operaciones existentes, verdaderas o reales. El objetivo es cerrar la puerta a comprobantes simulados; sin embargo, la redacción abre dudas sobre cómo aplicará el sat el nuevo estándar y si bastará con cumplir uno de los conceptos o los tres al mismo tiempo.

Qué significa cada término, según la exposición de motivos

Término Sentido básico propuesto Ejemplos de evidencia útil Existente Hecho que ya ocurrió o está ocurriendo. Órdenes de compra cerradas, remisiones firmadas, bitácoras de servicio, entradas/salidas de almacén. Verdadera No simulada ni fingida; corresponde a lo contratado. Contrato y alcance firmados, cotización y aceptación, evidencias de entrega/ejecución que coincidan con el cfdi. Real Con presencia objetiva verificable por terceros. Geolocalización de entrega, fotografías con sellos de tiempo, guías/logs de transporte, trazas de sistemas.

La iniciativa no precisa si el estándar es disyuntivo (“existente o verdadera o real”) o cumulativo (“existente y verdadera y real”), un matiz que podría cambiar el alcance práctico para contribuyentes y fiscalizadores.

Calendario y alcance de la reforma

Año Cambio principal Implicación 2025 Nuevo requisito de validez: CFDI que ampare operaciones existentes, verdaderas o reales. Mayor exigencia en el soporte documental de cada comprobante. 2026 Facultades reforzadas para verificar veracidad de CFDI, incluyendo visitas y registro de fotos, audio o video en domicilios fiscales. Fiscalización más estricta y probatoria, con énfasis en trazabilidad y materialidad.

Cómo podría aplicarlo el sat en la práctica

Cruces automatizados de CFDI con inventarios, logística, nómina y pedimentos para detectar inconsistencias.

Revisión de “materialidad” en domicilios fiscales y de operación (existencia de personal, activos, infraestructura).

Requerimientos de evidencia objetiva (sellos de tiempo, geolocalización, fotografías) cuando el riesgo sea alto.

Mayor escrutinio a operaciones entre partes relacionadas o con proveedores de reciente creación.

Qué conviene preparar desde ahora

Contratos y órdenes de compra : estandarizar plantillas con objeto, lugar y forma de entrega, métricas y anexos técnicos.

: estandarizar plantillas con objeto, lugar y forma de entrega, métricas y anexos técnicos. Pruebas de entrega/ejecución : acuses firmados, evidencia fotográfica con sello de tiempo, trazas de sistemas, guías de embarque.

: acuses firmados, evidencia fotográfica con sello de tiempo, trazas de sistemas, guías de embarque. Logística y almacenes : conciliar entradas/salidas con cfdi; mantener kardex, pesajes y bitácoras auditables.

: conciliar entradas/salidas con cfdi; mantener kardex, pesajes y bitácoras auditables. Servicios : minutas, reportes de horas, entregables, aceptación del cliente vinculada al CFDI.

: minutas, reportes de horas, entregables, aceptación del cliente vinculada al CFDI. Proveedores : diligencia reforzada (domicilio, personal, activos, permisos) y expediente actualizado.

: diligencia reforzada (domicilio, personal, activos, permisos) y expediente actualizado. Sistemas : habilitar campos para anexar evidencias y referencias de soporte al folio fiscal.

: habilitar campos para anexar evidencias y referencias de soporte al folio fiscal. Políticas internas: checklist previo a timbrado y archivo probatorio por tipo de operación.

Riesgos y dudas que permanecen

Indefinición sobre si el estándar es disyuntivo o cumulativo (uno o los tres conceptos).

Posible heterogeneidad de criterios entre administraciones desconcentradas al valorar “veracidad”.

Alcance y resguardo de imágenes/audio/video tomados en visitas domiciliarias, y garantías de privacidad.

Tratamiento de operaciones intangibles o digitales donde la “presencia objetiva” requiere parámetros distintos.

Preguntas útiles para tu diagnóstico interno