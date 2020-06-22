El SAT ya está listo para presentar las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma penal fiscal de 2020. La semana pasada te contamos que el Servico de Administración Tributaria (SAT) ...

El SAT ya está listo para presentar las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma penal fiscal de 2020. La semana pasada te contamos que el Servico de Administración Tributaria (SAT) identificó a casi 10 mil contribuyentes que simulan operaciones. De acuerdo con el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), al primer cuatrimestre del año, hay 9 MIL 561 contribuyentes que simulan operaciones. Hay que recordar que cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, la autoridad procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esto con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

SAT prepara órdenes de aprehensión

Ahora, de acuerdo con El Universal, el fisco está preparando órdenes de aprehensión contra estos factureros. También existe la posibilidad de que el SAT presente acuerdos con los contribuyentes apara evitar ir a la cárcel. Hay que destacar que estas serán las primeras órdenes de aprehensión después de la reforma penal fiscal para 2020. Entre otras cosas, esta reforma aumentó considerablemente las multas y sanciones por delitos fiscales. Según datos del SAT, la gran mayoría de los casi 10 mil factureros no han podido desvirtuar las acusaciones del fisco. Es decir, o no presentaron pruebas, o sí presentaron, pero fueron inútiles. Hasta el momento, solamente 10 contribuyentes han logrado desvirtuar las acusaciones a través de presentar evidencias. Además, 165 contribuyentes consiguieron amparos a favor. En la lista se encuentran empresas de varios giros como constructoras, despachos de arquitectura, consultoras, corporativos, firmas de asesoría fiscal y personas físicas. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este es el primer paquete de denuncias penales contra factureras. De acuerdo con él, el primer paquete equivale a 50 mil millones de pesos en fraudes; sin embargo, el fraude total causado por factureros podría llegar a los 300 mil millones de pesos. Con información de El Universal.

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