De acuerdo con el Paquete Económico, la recaudación para el próximo año será la más alta que se haya aprobado. El próximo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ir por la recauda...

De acuerdo con el Paquete Económico, la recaudación para el próximo año será la más alta que se haya aprobado. El próximo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ir por la recaudación más alta en la historia. La Ley de Ingresos 2022 espera ingresos tributarios por 3 billones 944 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 13% frente a lo aprobado este año. Esto es lo que espera recaudar con los impuestos principales:

2 billones 73 mil millones de pesos en ISR.

1 billón 213 mil millones de pesos en IVA.

505 mil millones de pesos en IEPS.

12 mil millones de pesos en ISAN.

72 mil millones de pesos en comercio exterior.

La mitad de los ingresos vienen de impuestos

En total, esta versión de la Ley de Ingresos estima 7 billones 88 mil millones de pesos. El 55% de este monto vendrá del pago de impuestos de los contribuyentes. El monto restante se conseguirá por los siguientes conceptos:

1 billón 205 mil millones de pesos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.

411 mil millones de pesos por aportaciones de seguridad social.

47 mil millones de pesos por pago de derechos.

7,900 millones de pesos por productos.

En cuanto a gasto, el Paquete Económico espera que ascienda a 7 billones 48 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 8.6% frente al año pasado. En este rubro, el mayor monto irá a seguridad social y salud, con un billón 590 mil millones de pesos; es decir, un aumento de 8.5%. El segundo rubro más beneficiado es fortalecimiento energético, que recibirá un billón 133 mil millones de pesos; es decir un incremento de 8.3%. Ayer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, presentó el Paquete Económico 2022. Ahora, debe ser discutido en la Cámara de Diputados antes del 20 de octubre; después, pasará al Senado donde debe ser aprobada antes del 31 del mismo mes. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/busca-gobierno-6-4-mas-de-ingresos-tributarios/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-SAT-ira-por-una-recaudacion-de-3.9-billones-de-pesos-en-2022-20210908-0056.html

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