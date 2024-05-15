El documento que se genera en archivo PDF directamente desde el DeclaraSAT antes de presentar la declaración, contiene una marca de agua que dice “Sin validez oficial” El Servicio de Administración...

El documento que se genera en archivo PDF directamente desde el DeclaraSAT antes de presentar la declaración, contiene una marca de agua que dice “Sin validez oficial” El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece la posibilidad de imprimir la declaración anual de personas físicas antes de presentarla. Pero de acuerdo con Fiscalia, el documento que se genera en archivo PDF directamente desde el DeclaraSAT antes de presentar la declaración, contiene una marca de agua que dice “Sin validez oficial”. El artículo indica que aun cuando se tenga el acuse de recibo oficial de que la declaración fue presentada, siempre es conveniente contar el formato completo para futuras revisiones o consulta de información. Sin embargo, señala que siempre será más recomendable que la misma no tenga esa leyenda que a más de uno le haría dudar si esa declaración fue la que presentó, puesto que dice que no tiene validez. Por lo anterior, es importante que los contribuyentes personas físicas que presentaron su declaración anual sepan cómo obtener su formato ya con la validez oficial correspondiente.

Proceso para imprimir la declaración anual con validez oficial

Fiscalia explicó que el procedimiento para obtener esta declaración solamente se puede realizar una vez que la declaración fue presentada, y se deben seguir los siguientes pasos:

Primeramente es necesario ingresar al portal del SAT en donde se deberá seleccionar la opción para la presentación de declaración anual: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx/. Al pulsar sobre esta opción, aparecerá en la sección central del portal las casillas para ingresar ya sea con la Contraseña, o utilizando la Firma Electrónica (e.firma). Al ingresar se desplegarán algunas opciones de menú, de las cuales se debe seleccionar 'Consulta de la Declaración'. Al ingresar a esa opción se indicará el tipo de declaración y el ejercicio, que son los datos obligatorios, y se pulsará el botón “Buscar”. La declaración, o declaraciones, aparecerán en una tabla en la parte inferior de esa página desde donde podrá descargarse el PDF.

Fiscalia indicó que esta declaración ya tiene el formato oficial, el cual servirá como prueba documental de los datos informados en la declaración, así como para cualquier referencia futura que se pueda llegar a requerir.