La Profedet informó a través de un comunicado que cuenta con un protocolo para atender este tipo de denuncias.

Ante la problemática visibilizada gracias a las diversas protestas feministas, el gobierno ha empezado a tomar cartas en el asunto. En este sentido, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) dio a conocer que cuenta con un protocolo para dar seguimiento a estos casos. Esto, con el objetivo de "precisar el procedimiento de atención a las personas usuarias de la dependencia cuando se identifiquen posibles actos de hostigamiento, acoso sexual o laboral". Además la dependencia destacó en su comunicado que con esto se brindará una atención cada vez más especializada en ella a nivel nacional. De esta manera, la Profedet procurará la defensa de los derechos laborales y de la seguridad social. Al respecto, Carolina Ortiz Porras, titular de esta dependencia mencionó que aunque Profedet no esté capacitada para brindar apoyo en ciertos casos, se plantea acompañar y seguimiento a este tipo de denuncias. Para otorgar una atención integral y adecuada a los usuarios que se encuentren en dicha situación, se elaboraron una serie de pasos:

Primer contacto (para detectar).

Asesoría (que inicia con una entrevista a cargo de personal especializado y con un formato de preguntas básicas).

Canalización y Seguimiento (se solicitará a la autoridad receptora un informe sobre las atenciones brindadas a la persona usuaria remitida).

Mediación (la Profedet será la mediadora para alcanzar una posible solución al conflicto).

Conciliación (si no se alcanza un acuerdo la Profedet estará obligada a ofrecer el servicio de representación legal).

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